祖孫車禍雙亡！台東阿公載孫參加國考 自撞變電箱巨響

台東成功鎮台11線上麒麟路附近，7日上午發生祖孫車禍雙亡。翻攝自Google Map



台東成功鎮今（7日）上午發生一起祖孫車禍雙亡悲劇，73歲的阿公載著29歲的愛孫去市區參加國考，行經台11線116.4公里附近時，不明原因撞上電箱，力道大到車頭嚴重變形，警消搶救仍傷重不治，目前蔣方仍在調查肇事原因。

成功警分局說明，今日上午7時許接獲民眾報案說有重大車禍，地點就在台11線116.4公里，警消到場看見一輛銀色自小客車自撞，車頭近乎全毀，駕駛與副駕駛已呈現OHCA狀態，且雙腿卡住受困座位，趕緊使用破壞器材將人救出後，送到衛福部台東醫院成功分院急救，最終因傷重身亡。

警方初步了解，看到這輛自小客車由北往南行駛，在成功鎮麒麟路段上，突然不明原因右偏，大力撞上路邊電箱，劇烈聲響嚇到附近民眾都跑出來看，協助報案。而車上兩名傷者是祖孫關係，據了解才知道是阿公一大早要送孫子到台東市區參加國考，怎料路上發生憾事。

警方說明，詳細肇事原因將由成功交通小隊調查釐清，呼籲民眾行車避免疲勞分心，集中注意力開車並保持安全距離。

