祖孫一起學更貼心 台南用陪伴打造世代共學日常

〔記者洪瑞琴／台南報導〕少子化與家庭型態改變，讓祖孫相處的時間愈來愈珍貴。南市家庭教育中心近年推動「代間教育」，透過一系列共學、共玩、共創活動，讓祖孫有更多自然互動的機會，也讓長輩的生命經驗成為孩子成長中溫暖的力量。

代間教育從日常生活出發，鼓勵家人把握相處時刻，透過共讀繪本、一起動手做、彼此傾聽與陪伴，慢慢累積情感。家庭教育中心今年推出多項祖孫陪伴方案，讓家庭在輕鬆的氛圍中，重新找回「一起相處」的幸福感。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，今年首度推動的「銀幼共融」計畫，讓幼兒與長者自然互動，彼此學習尊重與關懷，未來串聯更多社區據點與孩童共同參與，持續打造

溫暖且永續的世代共學場域。

教育局長鄭新輝指出，「祖孫玩很大」系列活動自7月至12月登場，規劃皮雕鑰匙圈、魔術體驗、燈箱手作、菇菇觀察與聖誕共學等課程，透過故事引導與實作體驗，讓祖孫在互動中培養默契，也為家庭生活增添共同回憶。

配合祖父母節，家庭教育中心也推出廣播體驗營、健康講座與小小記者等活動，深受家庭歡迎。其中8月16日於南科生活科學館舉辦的慶祝活動，結合挖化石、紙箱塗鴉與泡泡劇場，吸引超過900名親子同樂，現場充滿笑聲。

今年「祖孫代代學習趣」共辦理28場，許多家長分享孩子更願意親近長輩，長輩也更樂於說故事；針對中生代的講座同樣反應熱烈，有學員直言家庭氣氛真的變得不一樣。全年代間教育相關活動，參與人次突破3500人。

