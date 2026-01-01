祖孫3人遭捲車底 9歲孫拉阿嬤手哭喊求救

台中市 / 徐孟蘭 謝憲宗 台中報導

跨年夜台中一名64歲阿嬤，騎機車載9歲和6歲的孫子孫女下課回家，經過路口時，被一輛右轉的拖板車撞上，祖孫3人被捲進車底，阿嬤更被車輪輾過，倒地不起，送醫搶救後仍宣告不治，這起事故疑似是拖板車視線死角，轉彎時沒有看見而撞上，釀成事故。

路口這輛拖板車綠燈起步右轉，右側有台機車，是阿嬤載著兩名孫子和孫女放學下課，拖板車撞上機車，機車倒地，祖孫3人被捲進車底，阿嬤更被拖板車的車輪輾過，阿嬤倒在地上，她的9歲孫子，戴著安全帽揹著書包，立刻爬起來，看到阿嬤動也不動，孫子拉著阿嬤的手，把阿嬤拖出車底，不停哭喊求救，經過的機車騎士汽車駕駛衝下車，一人查看男童傷勢，一人抬起機車，發現機車還壓著阿嬤的6歲孫女，趕快將人抱起來，到路邊避難。

廣告 廣告

台中第五警分局交通分隊小隊長藍維德說：「蔣女騎乘普通重型機車，沿軍福十三路行駛至路口時，起步的時候，與梁男駕駛準備右轉的大貨車發生碰撞，蔣女經送醫搶救後，仍不幸身亡。」

車禍發生在跨年夜的傍晚5點多，地點在北屯區，當時是下班下課時間，64歲的蔣姓婦人，騎機車載孫子孫女回家，經過路口的時候，被右轉的拖板車撞上，肇事的是23歲的梁姓駕駛沒有酒駕，卻疑似因為視線死角，撞上阿嬤機車，造成阿嬤傷勢嚴重送醫不治，而她的孫子和孫女，受到輕微擦傷還有極大驚嚇，被送醫治療檢查。

原始連結







更多華視新聞報導

盧廣仲.蕭敬騰.告五人台中跨年 粉絲冷風排隊睹風采

海巡士官長休假國道車禍亡 遭聯結車攔腰撞傷重不治

死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡 駕駛：反應不及

