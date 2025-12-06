祖母好心收留反遭殘殺 禽獸孫處理屍體手段警察背脊發涼

一名狠心男子假釋出獄３個月竟殘忍殺害祖母，還將遺體放入烤箱燒掉，試圖毀屍滅跡。（示意圖，pixabay）

哥倫比亞卡利（Cali）最近爆發逆倫慘案，警方說這是近年來最讓人背脊發涼的一樁弒親案件。受害者是一名68歲的女裁縫，她生前好心收留剛從監獄假釋出來的27歲孫子梅洛（Yeison Alberto Melo），希望給他重新開始的機會，殊不知竟是引狼入室。

孫子殺害祖母後如何處理屍體？

綜合外媒報導，這位女裁縫看孫子梅洛剛從監獄假釋出來，心軟收留他住家裡，沒想到同住３個月，孫子卻在2023年10月間突然對祖母痛下殺手，更令人無法想像的是，他為了毀屍滅跡，居然把祖母的遺體放進烤箱燒掉，然後把骨頭碎片偷偷地埋進了家裡附近的花盆內，企圖徹底湮滅證據，以為能埋天過海。

犯下這等重罪後，梅洛開始了漫長的逃亡生涯，但法網恢恢，他潛逃2年後，在今年11月19日於卡利以南的哈蒙迪（Jamundi）被捕落網。透過嚴謹的DNA鑑定，法醫確認了花盆中骨骸的身份，所有的物證都指向梅洛在家中犯案。

梅洛面臨哪些重罪？

梅洛現在面臨謀殺罪、藏匿屍體罪以及篡改或銷毀證據罪等多項重罪指控。由於法官認定梅洛罪刑重大，加上有高度的潛逃風險，當庭裁定將梅洛收押入獄，等待後續審判。

