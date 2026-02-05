祖母辭世享嵩壽110歲！陳玉珍憶傳奇人生不捨喊：傷心但還是得學習放下

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍祖母林淑女今（5日）逝世，享嵩壽110歲。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍祖母林淑女今（5日）逝世，享嵩壽110歲。陳玉珍表示，縱使萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望她在另一個世界一樣好命樂觀幸福。她指出靈堂設在金門縣殯儀館四維堂，謹訂於中華民國115年2月14日中午12時舉行公祭。 謹此奉告諸親友。守喪期間，一切活動不克參加，敬請各界見諒。

陳玉珍指出，家族中每一位孩子人生的第一位數學老師，都是她的阿嬤。從他們三、四歲起，阿嬤便教他們玩金門傳統的四色牌、十胡、撿紅點，讓他們從遊戲中學會了數學的加減與排列組合，也認識了將、帥、相、車、馬、炮、兵、卒。只要在阿嬤身邊，就永遠不會三缺一；不論孩子多小，她總是努力教會他們打牌。

陳玉珍還說，從小阿嬤會教她唸「白鷺絲，擔畚箕，擔啊到海墘，跌一倒，撿一元，買餅分大姨。」阿嬤常以自身經歷告誡她，要認真念書，不要像她一樣。阿嬤出身優渥，自幼受教育、聘有英文家教，唸過十幾個師墊，卻不識幾個字。雖然會唸ABC，但唯一她唸的最好的是國父遺囑閩南語版本，她從小也會教孩子們背。阿嬤說，她有很好的環境疼愛她的父母，她這位千金小姐，在16歲之前都還是有丫鬟幫她穿衣服， 16歲之後才學會穿衣服，在父母的溺愛之下，她不用綁小腳，因為她說疼，父母便放棄要她綁，只要老師對她嚴格，父母就馬上轉學，以致於她後來不認識什麼字。

陳玉珍感慨，父母之愛子，則為之計深遠，她的父母怕把她許給大戶人家，若夫三妻四妾，於是便把她許配了爺爺，一個窮苦人家，可是卻是重承諾可以一輩子疼她的人，爺爺到過世前都還是十分的疼愛阿嬤。奶奶一輩子樂天知命，有疼愛她的老公，孝順的子女，她也很認真地把自己照顧得很健康，從小她便隔餐不食，吃菜吃魚，不吃冰冷的食物，不吃辣的食物，「她真的是我目前見過好命的人之一了，我一直以為她可以活到120歲，因為她答應過我的。」

「但她終究還是離開了。」陳玉珍哀傷表示，縱使萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望她在另一個世界一樣好命樂觀幸福。陳玉珍表示，祖母林淑女女士一生平安健康，享嵩壽110歲。靈堂設在金門縣殯儀館四維堂，謹訂於中華民國115年2月14日中午12時舉行公祭。 謹此奉告諸親友。守喪期間，一切活動不克參加，敬請各界見諒。

