祖父之友猥褻3孫子女 塞800元求保密下場出爐

謝姓男子藉拜訪友人機會，猥褻友人未成年孫子女，還私下給友人長孫女800元要求保密，長孫女發覺異狀告知父親，揭露謝男惡行，案經起訴，法院審結依對未滿14歲男女強制猥褻罪判刑2年4月。

判決指出，謝男不定期到北部拜訪友人，卻利用友人孫子及兩名孫女對其毫無戒心，且案發時其中2人未滿7歲，性觀念未成熟，無表達同意或拒絕猥褻行為的能力，多次猥褻友人孫女、孫子。

友人長孫女去年主動將狀況告訴父親，並指稱謝男給她800元，要求她不要告訴其他大人，但年幼弟妹也證實下體曾遭謝男撫摸，受害一家隨後報警提告。

法院認為，謝男身為受害者祖父友人，竟利用拜訪作客機會及未成年者對長輩的信任，趁被害人在房間內獨處時無法向家人求救，且年幼缺乏自我保護能力之際，猥褻被害人，罔顧被害人人格發展及心靈感受，戕害其身心健全發展。

考量謝男無相關前科，犯後在員警介入偵辦前主動向被害人一家坦承犯行並致歉，偵審中始終坦承犯行，並有意調解，勘認謝男尚知反省己過；審酌謝男無業、獨居，智識能力及經濟狀況等，審結依4次「對未滿14歲男女犯強制猥褻罪」，各處徒刑1年6月至1年8月不等，應執行徒刑2年4月。

