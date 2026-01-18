祖父母顧孫津貼、2到6歲學費減免！民眾黨2026大選共同政策綱領 推9支箭、36項政見

民眾黨今（18）日推出2026縣市大選政見「9支箭」共同政策綱領，包含居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」4大核心願景，民眾黨表示，提出36項具體政見主張，清楚且務實地照顧全民，真切回應台灣這片土地與人民的需求。



民眾黨主席黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團在過去兩年的努力之下，為全民繳出一張亮眼的成績單，同時一一將民進黨過去眾多的「芭樂票政見」化為具體法案。黃國昌提到財政收支劃分法修法後，透過制度讓地方政府獲得充足財源，未來將監督每一分錢都花在刀口上，負責地回應人民期待。未來縣市首長不須再抱執政黨大腿，或和總統咬耳朵才能爭取預算、建設，一切的目的就是要破除過去宮廷式政治。



黃國昌強調，台灣民眾黨共同政見白皮書共80頁的內容，若比照各中央部會送交立法院的書面報告，內容不僅更充實也更具體可行。台灣民眾黨2026年將提出「九支箭」來顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大目標，讓台灣人民「站得更穩、活得更好、走得更遠」。黃國昌呼籲全民以過去兩年的亮眼表現，為台灣民眾黨打成績，2026年共同投下「信任票」。

依照所得補貼租屋租金 2到6歲學費減免降低育兒負擔 ​

民眾黨具體政見，在居住正義部分，包含1、打破租屋黑市，補助租賃契約公證費，並依照所得級距補貼租金；2、增加獎勵措施，引導公私協力興辦社會住宅，採租屋輪候制；3、公有地只租不賣，透過危老容積回饋獎勵興辦社宅及友善全齡設施。人本交通部分，包含4、推動鄰里交通改善廣設人行道，強化校園周邊500公尺人行系統維護學童安全；5、優化偏鄉交通需求，擴大幸福巴士與幸福小黃服務範圍；6、建立智慧站牌與查詢系統，減少候車時間。



核心願景顧生養方面，為7、2到6歲學費減免，降低育兒負擔；8、普及雙語、AI雙核心課程，加強競爭力；9、協助企業對接家長會，挹注校園資源；10、優化營養午餐，好吃又健康；11、 65歲以上長者健保費全額補助，降低家庭負擔；12、「敬老卡」與設備雙升級，交通、休閒、醫療補助都到位；13、長照據點免費視聽力照護；14、開啟壯世代「第三人生」課程，提升成人教育及職能加值；15、規畫生涯活耀之城，設立世代共融持續照護退休社區（CCRC）；16、補助坐月子營養金，育嬰留停不減薪；17、補助終身1次非醫療性凍卵療程及每年1次AMH檢驗；18、照顧有價，親情無價，阿公阿嬤顧孫津貼；19、孕媽寶貝一起顧，建構孕產期心理健康支持網；20、全面實施孩童學齡前（3歲至5歲）免費專業聽力篩檢。



核心願景保安康方面，為21、 2030年前逐年淘汰地方傳統燃煤發電，照顧民眾健康；22；將 PM2.5年均值降至 12 μg/m³，並規劃監測 PM0.1；23、 TPASS套餐多元化，鼓勵低碳運輸降低空汙；24、再生能源設施設置，堅守環境友善原則，導入地方性聽證機制；25、打造海綿城市，建置區域型防災治理縣市合作平台；26、擴大女性免費肺癌篩檢；27、企業補助、政府加碼，提供「勞工專案健康檢查」提升勞工健檢率；28、強化衛生所，增加環境風險、疫病調查評估能力。



核心願景壯產業部分，為29、強化民政服務法律調處，多語言通譯志工服務即時協助受害民眾；30、推動文化與語言傳承，設置族語環境幼托機構；31整合資源協助原住民及新住民穩定就業、生涯諮商與社會適應；32、公私協力，整合中央資源協助傳產升級、提供青年返鄉津貼；33、設置地方創生顧問團，推動地方特色產業智慧化輔導專案；34、培育人才，深化國際教育與城市交流，拓展學生全球視野；35、穩電力護產業，核能納入潔淨能源選項；36、設置氣候變遷及公正轉型委員會，達到SDGs的城市治理目標。



