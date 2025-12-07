祖父開車載孫考國考自撞電箱 兩人送醫傷重不治

台東縣 / 綜合報導

台東縣成功鎮今（7）日發生一起死亡車禍，一位李姓祖父開車載著孫子，要去考地方特考，沒想到才出門約十分鐘，車就因不明原因往右偏，最後撞到路旁的電箱，不只車180度轉向，連車頭都嚴重扭曲變形，而車上兩人經緊急送醫搶救，仍宣告不治。當地民代也透露，孫子很乖，從小就是阿嬤照顧長大，他會想考國考，都是為了不讓年邁的阿公阿嬤擔心，如今發生憾事，也讓親友相當不捨。

救護人員十萬火急，開著救護車前往現場搶救，會這麼著急全是因為，台東縣成功鎮麒麟路上，發生嚴重車禍，穿著短褲的男子，躺在擔架上，救護人員不停歇幫做CPR，一旁還有另一名男子，同樣躺在地上，腳上穿的襪子都快掉了。

而他們開的車，車頭扭曲變形幾乎全毀，前擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀，可以想見當時撞擊力道有多大，事發現場地面上還留有清楚煞車痕，原來7日上午7點多，這輛車直行行駛在車道上，不明原因往右偏移，自撞到一旁的電箱，導致整輛車180度轉向，不只車頭嚴重變形，車上的駕駛跟乘客送醫搶救後仍宣告不治。

死者的外套還遺留在現場，而當時開車的是73歲的爺爺，要載29歲的孫子去考地方特考，沒想到出門約十分鐘就發生意外，台東縣成功鎮代表吳佩真說：「(李姓孫子)從小就是阿嬤照顧他長大這樣子，大家看到他都覺得是一個很乖巧的小孩這樣子，他就是不想讓阿公阿嬤擔心，所以他才會想說來去考一個公務人員，然後有一個穩定的工作。」

李姓孫子考的是地方政府公務人員三等考試，若考上，工作內容主要處理公文收發檔案管理等，還能留在家鄉穩定工作，而李姓祖父的哥哥是台東縣議會前議長，曾當過兩屆議長一屆副議長，一家人在地方上也很有名望，沒想到赴考途中發生自撞車禍，讓親友都很不捨，至於詳細車禍原因，還有待警方進一步釐清。

