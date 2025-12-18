祖父、爸爸挖一輩子沒收穫…他20天「挖到15.34克拉鑽石」！窮青年一夕翻身

印度2名男子挖出15.34克拉的巨大鑽石。圖／翻攝自X

印度中央邦（Madhya Pradesh）的鑽石產區帕納市（Panna）近日發生一起振奮人心的事件，現年24歲的卡提克（Satish Khatik）與23歲的穆罕默德（Sajid Mohammed）是從小一起長大的好友，2人還一起承租了當地一處礦地，沒想到幾週後竟挖到1顆重達15.34克拉、具有「寶石」等級的天然鑽石，一夕改善貧困的生活。

根據BBC、NDTV等外媒報導，卡提克和穆罕默德才在11月19日以低價承租位於克里希納卡利安普爾（Krishna Kalyanpur）的礦地，怎料2人在20天後竟意外挖掘出1顆巨大鑽石，將鑽石送往官方鑑定人員檢驗後，確認為是15.34 克拉的寶石等級鑽石，屬於品質極佳的天然鑽石品種之一。

帕納市鑽石鑑定師辛格（Anupam Singh）表示，該鑽石的估計市值約為500萬至600萬盧比（約174萬至209萬元新台幣），預計會在印度政府每3個月舉辦的一次例行鑽石拍賣會中進行拍賣。辛格表示，該鑽石的實際價值會依拍賣會上的美元匯率，以及被視為全球鑽石與珠寶市場的重要權威指標《Rapaport報告》所訂的國際鑽石行情作為最終評估。

報導指出，卡提克目前經營一間小型肉舖，穆罕默德則在水果攤工作，2人都出身自貧困家庭，而且都是家中最小的兒子，雖然尚未實際取得拍賣款項，但2人都難掩喜悅地直言：「我們現在終於能替姊妹辦婚禮了」，但也強調短期內並不打算買地、擴展生意或搬到大城市居住，認為眼下最重要就是完成家族責任。

穆罕默德坦言，祖父與父親數十年來都在帕納一帶挖掘鑽石，但都只找到「灰塵與石英碎片」，再加上近年家庭開銷不斷上升，微薄收入難以負擔日常生活與婚禮費用，才在無奈之下承租礦地尋找鑽石，沒想到竟真的挖出足以改變命運的一顆鑽石。穆罕默德的父親納菲斯（Nafees）對此也感慨表示：「眾神終於回報了我們長久以來的努力與耐心。」

據了解，帕納位於布恩德爾坎德（Bundelkhand）地區，是印度最不發達的縣市之一，長期面臨貧困、水資源短缺與失業問題，但當地擁有印度大部分的鑽石儲量，因此被譽為「鑽石之城」，吸引無數居民在該處租地挖掘，希望能一夕暴富。

官方估計，帕納的鑽石儲量約有120萬克拉，州政府每年以象徵性的低價出租礦地，1塊約8公尺的礦區年租金只要200盧比（約70元新台幣），吸引不少窮苦居民投入，但大部分人最終都是空手而歸。根據帕納鑽石辦公室資料，2025年截至目前為止，已有超過60顆鑽石被登記在官方庫存，上個月也有6名農民在承租礦地挖到5顆鑽石，其中3顆為寶石等級，總價值將近120萬盧比（約42萬元新台幣）。



