祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！

男星祖雄與妻子佳娜結婚2年。（圖／翻攝戴佳娜臉書、oliya_meimei IG）

大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。

祖雄在節目《11點熱吵店》中透露，小姨子已在台灣同住將近2年，生活費與日常開銷幾乎都由他與佳娜負擔，但彼此之間卻存在語言與文化上的雙重隔閡。他強調，從未把對方當成保姆，只是希望在夫妻工作繁忙時，妹妹能偶爾幫忙照顧孩子，分擔一些家庭壓力。然而實際狀況卻不如預期，有時請求協助，對方卻以「要整理自己的東西」為由拒絕，只想做自己的事、不願幫忙，讓他感到相當無奈，認為付出與回饋明顯不成比例。

忍無可忍之下，祖雄請佳娜出面與妹妹溝通，沒想到場面卻急轉直下。佳娜回憶，自己只是詢問妹妹「為什麼這樣子」，對方情緒激動反擊，她也動手回擊，姊妹倆當場爆發肢體衝突，讓祖雄看得目瞪口呆，只能趕緊上前將兩人拉開勸架。事後，他反而被捲入夫妻爭執之中，讓他直呼心力交瘁。

除了照顧孩子的問題，生活習慣上的差異也讓祖雄備感壓力。他表示，妻子吃東西常掉在地上，只有佳娜一人時他尚可忍受，也認為兩人是互補型夫妻；沒想到佳娜的家人們吃東西同樣掉滿地、垃圾常丟不準，甚至剩食塞進冰箱後就被遺忘，讓他經常得負責收拾善後，變得相當辛苦。對此，佳娜則笑稱祖雄是典型處女座，對細節要求較高，而自己和妹妹都是天秤座，個性較隨性，雙方觀念落差也成了家庭摩擦的導火線。

