祖雄不滿小姨子「白吃白住2年」 佳娜火大失控動手

祖雄與佳娜一家人合照。（圖／Hero Tai 祖雄臉書）





烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚2年、育有1女1子，2年前也把妹妹從烏克蘭接來台灣一起同住，但是同住一個屋簷下，生活習慣不同卻產生相處問題。祖雄表示，希望佳娜跟小姨子歐莉雅（Oliya）溝通一下生活習慣的問題，卻看到2個人在打架。

祖雄與在佳娜綜藝節目《11點熱炒店》，歐莉雅在他家住了2年，期間的生活費與吃住幾乎都是夫妻倆支援，可是家裡的清潔工作幾乎都是他自己在做，有時候他跟佳娜都有工作的時候，也希望小姨子幫忙帶一下孩子，她卻拒絕。

廣告 廣告

祖雄說，歐莉雅是持學生簽證來台灣，主要的工作是要念書，並沒有把小姨子設定成保母，只是希望兩夫妻都在忙的時候，希望她幫忙一下，但是需要她幫忙的時候，卻總是拒絕，所以希望佳娜跟妹妹溝通一下，沒想到卻看到姊妹倆在打架，反而還要勸架，希望她們好好講就好。

佳娜說，她去跟歐莉雅溝通，質疑為什麼要這樣，妹妹被質問就對她生氣，她就爆炸了打了妹妹，祖雄卻跑來說「為什麼不能好好講」。對此佳娜認為，是要她去處理問題，但祖雄又不喜歡這樣的處理方式，讓她不知道要怎麼教育妹妹。



【更多東森娛樂報導】

●馬筱梅快生了！汪小菲突失控暴走 隔空開嗆抖音高層

●莫莉私人助理要24小時待命 代墊支出上看6位數

●一天很多次！郭書瑤歷任男友「大又會」 浴室被服務全說了

