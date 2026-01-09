祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來

娛樂中心／施郁韻報導

祖雄談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，開銷幾乎都是他與佳娜負擔。（圖／翻攝自佳娜、歐莉雅IG）

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。

祖雄與佳娜一起上節目《11點熱吵店》，祖雄表示，佳娜親妹妹已經在台灣同住快2年，平常生活開銷幾乎都是他與佳娜負擔，雙方卻存在語言與文化上的隔閡。

祖雄提到，從沒把小姨子當成保姆，但希望夫妻倆在忙碌工作時，她能偶爾幫忙照顧孩子，分擔家庭瑣事，但有時請求協助，小姨子以「要整理自己的東西」為由拒絕，只想要做自己的事，都不肯幫忙，讓他十分無奈，坦言自己付出與回饋比例失衡。

祖雄忍無可忍，請佳娜與妹妹溝通。佳娜回憶，當時詢問妹妹「為什麼這樣子」，沒想到妹妹情緒激動，她也動手回擊，姊妹爆發肢體衝突，祖雄驚呆趕緊上前將兩人拉開勸架。

此外，生活習慣不同也讓祖雄相當無奈。祖雄說，佳娜吃東西常掉地上，若只有佳娜時可以忍受，沒想到佳娜家人們吃東西一樣掉滿地、垃圾亂丟，冰箱放了食物後就沒動過，讓他常常需要收拾善後。

佳娜表示，祖雄是處女座，對細節要求較高，她個性則較隨性，雙方觀念落差就此引爆導火線。

