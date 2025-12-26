祖雄二寶出生不到2個月頻送醫 讚台灣醫療健保：最安心的靠山

〔記者邱奕欽／台北報導〕大馬籍祖雄與妻子佳娜迎來二寶「季季」才不到2個月，卻因接連出現感冒、流鼻水與腸絞痛等狀況頻繁進出醫院，讓夫妻倆幾乎天天奔波。台灣的醫療系統與健保制度完善，讓身為外國人的祖雄相當有感，更因此激讚：「真的很感謝台灣的醫療制度，健保卡，是我們最安心的靠山！」

祖雄透露，二寶季季從月子中心回家後狀況不斷，一天得清理鼻子5、6次，腸絞痛發作時嗝難以拍出來，一餐奶常常喝上將近1小時，晚上更要起床3、4次，幾乎沒有真正睡過完整的一覺，坦言這段時間幾乎是「天天在撐」，但仍選擇誠實記錄育兒過程，而非報喜不報憂。

所幸醫師評估後表示，新生兒腸絞痛多半會在3至4個月後逐漸改善，目前鼻子的問題也持續治療中。然而，有感台灣完善的醫療體系與健保制度，來自馬來西亞的祖雄相當感謝，家人在面對突發狀況時也能夠安心就醫。

