祖雄升格2寶爸！與佳娜兒女雙全湊「好」字

娛樂中心／王靖慈報導

大馬藝人「祖雄」與妻子「林佳娜」今（7）日在Instagram開心宣告迎來第2個孩子，祖雄在貼文裡大讚老婆「很勇敢」，並感動寫下「接下來我們就是『一家四口』的新旅程」，還笑著公告大女兒即將升格為姐姐。這份好消息一出後，也瞬間讓一票粉絲相當開心。









佳娜（左一）穿著粉色醫療服躺在病床上，祖雄（右一）則靠近她，手上抱著小兒子「季季」。（圖／翻攝「herotai_official」IG）

祖雄在貼文和限時動態中透露老婆生產過程與自己的心情，只見照片中佳娜還穿著粉色醫療服躺在病床上，祖雄則是將頭靠近，開心抱著被粉色毛巾包裹的新生命。他在文中很感謝妻子的勇敢，也感謝關心他們的朋友與粉絲，開心紀錄小兒子「季季」平安到來，氣氛既溫馨又感動。兩人自2023年完婚後，原本已育有一名可愛的女兒，如今迎來男寶寶，正式湊成「一男一女」的家庭格局，祖雄也在文末向大家道謝，強調「接下來我們就是『一家四口』的新旅程」，期待小兒子的到來與家人一同踏上新的生活。

祖雄裸著上身抱著嬰兒的照片引發關注，讓他無奈解釋並分享「袋鼠式護理」的相關資訊。（圖／翻攝「herotai_official」IG）

夫妻二胎的好消息，也讓網友紛紛送上祝賀。（圖／翻攝「herotai_official」IG）

貼文曝光後瞬間獲得大量按讚與分享，留言區大多充滿祝福的聲音，期待未來他們一家四口的日常分享，網友紛紛表示「恭喜恭喜！兒女雙全」、「 一男一女，湊成一個“好”字」、「媽媽辛苦了，爸爸加油哦！願你們家庭幸福美滿」、「可愛的內內要當姐姐了」，熱烈祝福也讓夫妻兩人收到滿滿關懷。

不過祖雄其中一張裸上身抱嬰兒的照片也引起網友關注，讓他無奈回應：「不是脫衣服就是要餵奶」，並貼出「袋鼠式護理」的資料讓網友去了解，而袋鼠式護理是一種模擬子宮環境的方法，父母會將寶寶抱在胸前，透過皮膚接觸促進雙方的親密感與認知。









