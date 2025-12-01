祖雄喜曬二寶！上半身赤裸「袋鼠式護理」展露父愛：感謝你的到來

馬來西亞男星戴祖雄近日在社群平台開心宣布喜訊——烏克蘭籍愛妻佳娜順利誕下二寶「季季」！他曬出與剛出生兒子的合照，畫面中他上半身赤裸、雙手溫柔抱著寶寶，用最貼近的方式感受新生命的氣息。這個溫馨的舉動背後，其實是一種專業且充滿愛意的「袋鼠式護理」，充滿滿滿父愛，讓人感受他再度當爸爸的幸福時刻。







一家四口幸福啟程



祖雄與佳娜的愛情故事一直受到粉絲關注。兩人於2023年步入婚姻，並在隔年迎來女兒「內內」，一家三口的幸福生活經常透過社群分享給大家。如今，隨著二兒子「季季」的誕生，家庭正式升格為「一家四口」，幸福再度加倍。

祖雄在貼文中寫道：「二兒子『季季』順利報到！媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦！」短短幾句話充滿感動，也透露出他對妻子的感謝與對新生命的喜悅。

他更特別感性地感謝一路以來支持的粉絲與朋友：「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。歡迎你，季季，你的到來一定會讓我們的家庭更精彩！」

上空抱兒，流露滿滿父愛

祖雄曬出的照片中，他上半身赤裸，懷中緊抱剛出生的兒子季季。畫面雖簡單，卻充滿濃濃父愛與溫度。他解釋這樣的抱法是「袋鼠式護理」，透過肌膚的直接接觸，讓新生兒能聽見父母的心跳、感受到體溫，建立最初的安全感。

網友紛紛留言祝福：「爸爸好有愛」、「一家四口太幸福！」、「畫面太感人了」、「袋鼠式護理真的好重要，寶寶會更安心！」





什麼是「袋鼠式護理」？



什麼是「袋鼠式護理」（Kangaroo Care），它其實是起源於南美洲，最初用於照顧早產兒。這種方法讓父母（不分性別）將新生兒放在裸露的胸前，以皮膚接觸的方式提供保暖、安全與安撫。研究顯示，這樣的接觸能穩定寶寶的心跳與體溫，促進睡眠與母乳分泌，甚至能強化親子間的情感連結。

祖雄以「袋鼠式護理」迎接兒子的方式，展現了現代父親的細膩與溫柔。他用最自然的姿態，讓新生命感受家的溫度，也讓這份父愛成為最動人的見證。

（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：祖雄迎接二寶誕生！爸爸上空以「袋鼠式護理」溫暖擁抱季季寶寶，滿滿父愛）

