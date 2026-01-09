祖雄崩潰！小姨子白住2年拒做家事 佳娜溝通竟姊妹互毆
祖雄與佳娜這對跨國夫妻檔近期登上綜藝節目，首度揭露家庭生活的真實困境。祖雄透露，小姨子歐莉雅來台後已在家中居住將近2年，期間的吃住開銷幾乎全由夫妻倆負擔。原本抱持照顧家人的心情接納對方入住，卻沒想到時間一久，問題接連浮現。
祖雄強調，他從未將小姨子視為免費保姆，只希望在夫妻工作繁忙時，對方能偶爾幫忙照看孩子，分擔家庭瑣事。然而每次請求協助，歐莉雅總以「要整理自己的東西」為由拒絕，只想做自己的事，讓他深感付出與回報嚴重失衡，直言承受前所未有的壓力。
眼見情況無法改善，祖雄請妻子佳娜出面與妹妹溝通。佳娜回憶當時只是詢問妹妹「為什麼這樣子」，沒想到對方情緒瞬間失控，姊妹倆你來我往，最後竟直接動手互毆。祖雄目睹全程當場愣住，急忙上前將兩人拉開勸架。這場衝突不僅傷害姊妹情誼，也讓夫妻關係被迫捲入其中，祖雄自嘲成了「夾心餅乾」。
除了照顧責任分配不均，生活習慣的巨大差異也成為摩擦的導火線。身為處女座的祖雄對生活細節要求極高，而佳娜與妹妹同為天秤座，性格相對隨性。祖雄控訴，佳娜原本就有用餐時碎屑掉滿地的習慣，當初只有兩人時還能以「夫妻互補」來包容。沒想到佳娜家人來台後情況變本加厲，全家人吃完飯地板都是食物殘渣，垃圾丟不準、剩菜塞冰箱到忘記，最終所有清潔工作都落在他一人肩上。
面對丈夫的控訴，佳娜坦承姊妹倆的個性確實較不拘小節，認為祖雄對生活細節近乎苛求的標準，讓家中氣氛日益緊張。她更透露，因為祖雄訂下的家規過於嚴格，目前妹妹已萌生退意，甚至氣到想直接回烏克蘭。這段家庭風波曝光後，也讓外界看見跨國婚姻與多代同住背後的現實挑戰，祖雄夫妻坦言這仍是他們正在學習面對的課題。
其他人也在看
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 25
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前 ・ 2
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 59
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 31
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 70
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系正妹 狀態堪稱:逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 27
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 120
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 17
獨家／控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實據 家寧爆遭友人厭煩！慘落眾叛親離
去年網紅界掀起巨浪，Andy 老師驚天指控百萬頻道與收入遭家寧一家奪走，輿論瞬間引爆，砲火全面倒向家寧。然而，起初仍有幾位友人選擇「逆風」守護，試圖為家寧發聲，還原另一種視角。不料卻因家寧的消極，紛紛離她而去。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 37
懷孕後婚姻全變調！林依晨《深度安靜》封存心中沉痛祕密
懷孕後婚姻全變調！林依晨《深度安靜》封存心中沉痛祕密EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《逍遙》浪漫吻戲大歪樓！侯明昊呆問「親上面還是下面」？
譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 28
【1月話題韓劇TOP 10】李俊昊《現金英雄》只排第4、《韓國製造》暴衝第2、《模範計程車3》大結局拿下話題韓劇冠軍
一轉眼已經進入2026年第一週！大家最近在追什麼呢？最近不少2025韓劇開始收尾，1月韓劇陸續開播！因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看今年1月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開1月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！不僅許多去年許多韓劇熱播中，許多1月新劇陸續登場，趕緊一起來看1月話題韓劇榜單！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味
港片傳奇影后是否再度現身螢光幕？近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到「機票已出」說法不斷發酵，引發外界高度關注，官方也首度做出回應。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
曾智希登記結婚！現身戶政事務所鬆吐「複雜心情」：像被騙去賣的
曾智希近來在八點檔飾演一心想逃離悲劇原生家庭的「李文英」，與曾子益飾演的角色在人生低谷互相扶持，兩人甚至臨時決定登記結婚。曾智希分享，拍攝這場關鍵戲碼當天剛好是她的生日，原本以為整天拍戲又情緒沈重，應該不會有人記得，「沒想到一到現場，很多工作人員都跟我說生日快樂，我就已經覺得很窩心了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6