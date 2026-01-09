祖雄崩潰！小姨子白住2年拒做家事 佳娜溝通竟姊妹互毆

祖雄與佳娜這對跨國夫妻檔近期登上綜藝節目，首度揭露家庭生活的真實困境。祖雄透露，小姨子歐莉雅來台後已在家中居住將近2年，期間的吃住開銷幾乎全由夫妻倆負擔。原本抱持照顧家人的心情接納對方入住，卻沒想到時間一久，問題接連浮現。

祖雄強調，他從未將小姨子視為免費保姆，只希望在夫妻工作繁忙時，對方能偶爾幫忙照看孩子，分擔家庭瑣事。然而每次請求協助，歐莉雅總以「要整理自己的東西」為由拒絕，只想做自己的事，讓他深感付出與回報嚴重失衡，直言承受前所未有的壓力。

眼見情況無法改善，祖雄請妻子佳娜出面與妹妹溝通。佳娜回憶當時只是詢問妹妹「為什麼這樣子」，沒想到對方情緒瞬間失控，姊妹倆你來我往，最後竟直接動手互毆。祖雄目睹全程當場愣住，急忙上前將兩人拉開勸架。這場衝突不僅傷害姊妹情誼，也讓夫妻關係被迫捲入其中，祖雄自嘲成了「夾心餅乾」。

除了照顧責任分配不均，生活習慣的巨大差異也成為摩擦的導火線。身為處女座的祖雄對生活細節要求極高，而佳娜與妹妹同為天秤座，性格相對隨性。祖雄控訴，佳娜原本就有用餐時碎屑掉滿地的習慣，當初只有兩人時還能以「夫妻互補」來包容。沒想到佳娜家人來台後情況變本加厲，全家人吃完飯地板都是食物殘渣，垃圾丟不準、剩菜塞冰箱到忘記，最終所有清潔工作都落在他一人肩上。

面對丈夫的控訴，佳娜坦承姊妹倆的個性確實較不拘小節，認為祖雄對生活細節近乎苛求的標準，讓家中氣氛日益緊張。她更透露，因為祖雄訂下的家規過於嚴格，目前妹妹已萌生退意，甚至氣到想直接回烏克蘭。這段家庭風波曝光後，也讓外界看見跨國婚姻與多代同住背後的現實挑戰，祖雄夫妻坦言這仍是他們正在學習面對的課題。

