祖雄愛女脫口：爸爸也怕媽媽 神模仿佳娜「在家語氣」洩私下真面目

娛樂中心／蔡佩伶報導

佳娜女兒透露「爸爸也怕媽媽」。（圖／翻攝自IG）

烏克蘭女星佳娜在2023年嫁給大馬男星祖雄，婚後育有一子一女，家庭生活美滿。祖雄更是不時會透過社群分享一家四口的互動，日前釋出影片中，女兒「內內」一語道出祖雄在家中的地位，還神模仿佳娜私下真實狀態，讓眾人全笑翻。

從曝光的畫面可以看到，祖雄先是詢問內內比較怕媽媽還是爸爸，內內立刻回應「怕媽媽」，結果詢問原因時，內內還脫口「爸爸也很怕媽媽」，隨後用稚嫩口音模仿佳娜平常叫祖雄的神情，童言童語表示「我們的媽媽很兇」，在一旁祖雄聽完也藏不住笑容。

佳娜則試圖挽回形象，不斷表示自己沒有很兇，「我很溫柔」，影片立刻掀起網友的討論，紛紛留言直呼「內內你怎麼這麼可愛，每次語出驚人」、「爸爸被內內說出來無法反駁是嗎」。

祖雄女兒模仿佳娜在家的真實狀態。（圖／翻攝自IG）

