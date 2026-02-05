祖雄罕動怒轟她「幼稚不懂愛」！佳娜瞎扯「烏克蘭沒道歉2字」 婚後首度為這事認錯

祖雄（右）和佳娜（左）一向打打鬧鬧，是對歡喜冤家。TVBS提供

節目《11點熱吵店》討論主題「對不起，不該跟你吵這架」，讓藝人夫妻在過年前化解心結。佳娜錯怪祖雄打罵女兒，生平第一次對祖雄說：「對不起！」她先前為了避免道歉，甚至裝傻稱母語烏克蘭語中沒有道歉字眼。

驚見女兒「玩電線」情急阻止 祖雄無奈遭愛妻怒吼

祖雄與佳娜相差12歲，生活存在不少觀念落差。祖雄曾在佳娜上傳他睡覺醜照後，脫口轟佳娜「幼稚、不懂愛」，事後回想懊惱至極，節目特地送上按摩券陪罪。而佳娜則因為誤會祖雄打女兒，婚後首度對另一半說：「對不起！」

廣告 廣告

佳娜婚前即和祖雄協定不能打罵小孩，不料有次午覺醒來，睜眼見到祖雄正在拍打女兒雙手，佳娜護女心切，瞬間斷掉理智線，邊痛哭邊怒罵：「你怎麼可以打我的寶貝！」

事後得知女兒當時正在玩電線，祖雄情急下才拍打阻止。佳娜在節目正要道歉卻語出驚人，坦承從來沒跟祖雄說過對不起，甚至還佯稱自己的母語沒有「對不起」語彙，嘴硬個性讓其他來賓無不嘖嘖稱奇。



回到原文

更多鏡報報導

馬如龍離世7年兒子猝逝！70歲遺孀沛小嵐現況曝光 親妹是台8女星震驚揭：聯繫不上

米可白「鼻子纏紗布」手術照曝光！驚吐「咳血」現況 媽媽突擁抱告白藏洋蔥

瑪格羅比遭2公尺男神單手強拉入懷 「單手抓馬甲」挑戰文學最危險情慾

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」