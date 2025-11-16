祖雄辣妻「產後7天」走紅毯 「驚人狀態」曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



烏克蘭女星佳娜早期來台當模特兒，擁有深邃五官與魔鬼身材，與大馬鮮肉男星祖雄相愛結婚。去年2人初迎來寶貝女兒「內內」，本月7日佳娜又生下兒子「季季」，兒女雙全升格二寶爸媽。昨（15日）產後1週，佳娜居然與老公出席走鐘獎紅毯，恢復速度震驚眾人。





祖雄辣妻佳娜「生完二寶才7天」走紅毯 「極細大長腿」網驚呆：恢復也太快！

祖雄辣妻佳娜7日才生下兒子，昨（15日）就身穿薄荷綠小禮服登走鐘獎紅毯，露出纖細修長的美腿。（圖／翻攝自佳娜IG ）

佳娜2023年與祖雄結婚，2024年生下大女兒「內內」，本月7日又迎來兒子「季季」，一家四口幸福美滿。祖雄發文透露，才剛生完二寶7天的佳娜喊「好久沒看到外面的世界了～」，他相當寵妻，直接帶老婆出門透氣，昨（15日）夫妻倆一起參加走鐘獎頒獎典禮。

佳娜上月挺著超大孕肚，辣登台北時裝週。（圖／翻攝自佳娜IG ）

佳娜產後火速恢復，身穿清新薄荷綠小禮服，腳踩白色蝴蝶結高跟鞋登上紅毯，薄紗蛋糕蓬蓬裙盡顯甜美公主風，短裙長度只到大腿，露出纖細修長的美腿。佳娜不僅體態極佳，臉蛋依舊紅潤，連氣色都非常好，老公驚呼「結果一走出門我整個被驚到」。網友也驚嘆「太羨慕這體質這狀態」、「太強了，生產完幾天身材就恢復了」、「佳娜也太完美」、「狀態好好哦！好厲害」、「好強喔…天啊」。事實上，上月佳娜還在孕晚期，就挺著超大孕肚辣穿Bra造型，大尺度性感登上台北時裝週。









原文出處：祖雄辣妻佳娜「生完二寶才7天」走紅毯 「極細大長腿」網驚呆：恢復也太快！

