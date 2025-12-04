祖雄錄影愛相隨！佳娜場邊加油「愛的力量」 許明杰崩潰：我先叫車回家

祖雄帶老婆佳娜場邊喊：愛的力量。翻攝最強身體臉書

節目《最強的身體》本週日即將播出全新第17集，包括星二代聯手出戰、首次舉行的國際賽事，以及號稱節目史上最強組別的體育系大混戰。「星二代組」陣容華麗，包括林禹、許明杰、林亭翰、何柏廷以及施捷夫，5位年輕選手首次同台比拚體能依舊卯足全力。

「星二代組」陣容華麗。好看娛樂提供

許明杰參戰運動賽事 害怕喊話「想叫車回家」

林禹賽後直呼：「真的好累唷！原本在電視上看覺得『我上也行吧』，結果腳重得像綁鉛塊。」施捷夫則以廚師本能形容訓練感受：「單舉動作就像在甩鍋，很像在廚房訓練。」曾是男子團體成員的許明杰則完全被其他人的實力震懾，忍不住喊：「我先叫車回家！」現場氣氛既緊張又逗趣。和家馨當天也親自到場替兒子何柏廷加油，何柏廷完成賽事後興奮感滿滿，甚至笑說要回家揪爸爸組父子檔一起來挑戰。

廣告 廣告

來自馬來西亞的祖雄開戰。好看娛樂提供

節目首推國際賽事 佳娜場邊幫祖雄加油

節目本週也推出史上首個「國際賽事」，分別有來自捷克的馬雷克、巴西的戴凱文、瓜地馬拉的哈維、美國的Andreas、祕魯的Willy，以及來自馬來西亞的祖雄等不同國籍的選手同場競技。祖雄代表馬來西亞出戰，坦言最難的是「要在速度與心跳控制之間取得平衡」。他為逼自己不能鬆懈，特別把老婆佳娜帶到現場，佳娜更在場邊用力加油：「愛的力量、快一點！」讓現場笑聲不斷。

「最強體育系大戰」找來體育系畢業生。好看娛樂提供

體育系畢業生來勢洶洶 蔡尚樺嚇壞：不在同個檔次

另一組備受關注的「最強體育系大戰」則被視為本季最恐怖的組別，參賽者來自台體大、高師大、彰師大、北市大及輔仁大學的體育系畢業生。背負母校榮譽與科系面子，人人火力全開，衝刺、爆發力、耐力都強得驚人，讓主持群與現場觀眾都瞠目結舌。主播蔡尚樺忍不住大喊：「他們的速度完全跟之前所有選手不在同一個檔次！」



回到原文

更多鏡報報導

邱澤婚禮前真實心聲曝光 Lulu主持如坐電影院第一排！揭私下感性對話

家寧曬美照「開放點菜」拍片靈感！網狂刷「進軍SWAG」

林倪安爆介入高志綱婚姻！首發聲「身心俱疲」：沒人要被這樣對待