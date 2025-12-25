祖雄首曬混血二寶正面照！「藏萌娃臉蛋40天」全因愛妻家鄉1習俗

娛樂中心／蔡佩伶報導

祖雄一家四口同框。（圖／翻攝自祖雄IG）

烏克蘭女星佳娜在2023年嫁給大馬男星祖雄後，在2024年初誕下一女「內內」，然而在11月初他們迎來二寶「季季」的出生，升格為一家四口家庭。然而，二寶出生多時，但祖雄直到今（25日）才首度曝光二寶的正臉照，鬆口其中的原因跟老婆的家鄉習俗有關。

祖雄表示因為尊重太太佳娜來自烏克蘭的習俗「新生兒滿40天前不露臉」，所以這段時間他從未PO過寶寶正面照，形容這份喜悅「壓在心裡，等到現在」，如今終於可以正式將二寶季季介紹給所有粉絲，貼文還提到自離開月子中心以後，幾乎天天都在「撐」，原來是季季飽受感冒、流鼻水、腸絞痛的困擾，不過所幸醫生告知新生兒腸絞痛的狀況會在3~4個月後改善。

照顧二寶期間，祖雄更心疼佳娜的辛勞，認為她產後身體還沒恢復，每天仍需要準時起床準備母奶，不過祖雄也鼓勵佳娜，認為撐過之後「回頭看，我們一定會為成為父母感到驕傲」，而在寶寶生病期間，他們最感謝的是台灣的醫療制度，喊話健保卡是他們「最安心的靠山」，他也希望所有粉絲能夠替二寶集氣，讓他盡快恢復健康。

祖雄透露妻子家鄉有新生兒出生40天不能露臉的習俗。（圖／翻攝自祖雄IG）

