祖雄點名小姨子「白吃白住」！佳娜姊妹當場失控開打

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍名模佳娜（Zhanna）結婚兩年，育有一女一子，家庭生活看似幸福美滿，實際上卻暗藏不少壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目《11點熱吵店》，坦言家中出現難以忽視的「第三者」問題，佳娜的親妹妹歐莉雅（Olya）來台後長期同住近兩年，打亂原本單純的家庭節奏。祖雄表示，日常生活開銷幾乎由夫妻倆負擔，加上語言障礙與文化差異，讓相處壓力不斷累積，甚至形容這樣的狀態宛如「無法切割的毒瘤」。

佳娜妹妹來台長住，開銷幾乎都是他與佳娜負擔。（圖／翻攝自佳娜IG）

祖雄表示，自己從未把小姨子視為保姆，只希望在夫妻工作繁忙時，妹妹能偶爾幫忙照顧孩子、分擔家務，減輕負擔，然而現實卻不如預期。每當開口請求協助，對方時常以「整理自己的事情」為由婉拒，讓他感到付出與回饋明顯失衡，內心相當無奈。忍無可忍之下，他請佳娜出面溝通，沒想到姊妹倆情緒失控，從言語衝突演變成肢體衝突，祖雄當場看傻，只能趕緊上前勸架，這段過往也引來全場嘉賓大笑，讓主持人笑說：「這就是他們家的溝通方式」，不過，祖雄透露事後夫妻關係也因此出現更多爭執。

佳娜認為觀念落差難免產生衝突。（圖／翻攝自佳娜IG）



除了照顧孩子的問題，生活習慣差異同樣成為家庭摩擦的導火線。祖雄透露，妻子與其家人吃飯常掉滿地、垃圾亂丟，剩菜塞進冰箱後就被遺忘，最後往往由他負責善後，只有佳娜一個人，他其實還能忍耐，也一直覺得兩人是彼此互補的夫妻，沒想到佳娜也是如此，讓他身心俱疲。對此，佳娜則笑稱祖雄是典型處女座，對細節要求高，而自己與妹妹同為天秤座，個性較隨性，觀念落差難免產生衝突。這些看似瑣碎的小事，日積月累下來，卻不斷考驗著這段跨國婚姻的耐心與平衡。





