「祖靈之眼」守望校園 遠雄志工入山協助翻新桃山國小

遠雄志工前往新竹縣桃山國小進行公益修繕，校園位於海拔800公尺處，為五峰鄉最偏遠國。(圖／遠雄文教公益基金會 提供)

【警政時報 薛秀蓮 ／新竹報導】位於新竹縣五峰鄉的桃山國小，是所富含泰雅族文化的實驗教育小學，全校63名學生大多來自泰雅族家庭，在這裡，孩子們不只學習教育部課綱，更在編織、狩獵與食材辨識中延續祖先的智慧。但這棟陪伴師生約40載的校舍，長年飽受漏水之苦，每逢雨天，課堂上的學生必須移動桌椅以防書本淋濕；走廊天花板油漆剝落，更影響著午餐食安與呼吸道健康。為此，遠雄文教公益基金會(後稱：基金會)於24日號召17名企業志工深入五峰鄉山區，展開公益修繕行動，要為這群泰雅學子補強屋頂防水及重上建物油漆、刷新未來。

遠雄志工在二樓女兒牆，利用馬賽克磚貼上代表泰雅族文化的「祖靈之眼」。(圖／遠雄文教公益基金會 提供)

由於校內油漆剝落問題較嚴重，遠雄企業志工抵達後，組成15人油漆小組，先針對牆面、天花板油漆剝落處進行刮除再重新上漆，由於志工們必須全程雙手高舉工具，出力反覆刨除老舊漆面，讓不少人邊作業邊揉捏僵硬的肩頸、甩甩手臂。另外針對防屋頂防水的志工們，則是清潔地面後，反覆漆上防水漆，以確保降雨不再會影響學童上課品質。

刨除剝落的牆面舊漆後進行丕土，以便後續上漆時的牆面平整。(圖／遠雄文教公益基金會 提供)

本次修繕不僅於建築補強，志工團隊在二樓走廊女兒牆上，運用馬賽克磁磚，拼貼出最具泰雅族文化代表性的「祖靈之眼」。這設計讓校園空間與泰雅族產生緊密連結，為孩子們建立深厚的身分認同感。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「桃山國小作為泰雅文化的傳承地，但長年校舍漏水與剝落的油漆粉塵，影響了學習環境品質。這次修繕，我們不只是補強屋頂防水與剝落的牆面，更是要修復孩子們對安全校園的想像。當我們把『祖靈之眼』鑲嵌在牆上時，我們想同時讓孩子們了解泰雅文化的珍貴。看見孩子們能在舒適的教室內讀書、乾淨的環境用餐，這份跨越山頭而來的辛苦就有價值。」遠雄基金會將持續前往全台各角落，針對校園建築安全執行公益修繕，透過企業志工的職人力量，讓校園都能成為孩子無後顧之憂的成長避風港。

