祝學測順利！北捷跑馬燈17字訊息 萬人讚：情緒價值滿分

今天是115學年度學科能力測驗的第2天，不少考生緊張應考，一名網友分享，昨天搭乘台北捷運時，意外發現月台上的列車資訊顯示器以跑馬燈方式，出現祝福考生「金榜題名」的訊息，才驚覺原來是學測首日，影片吸引2.2萬人按讚，不少網友留言稱讚貼心，直呼「情緒價值滿分」。

一名網友昨天在社群平台Threads上分享，在捷運月台等車時，意外發現原本顯示「站名與等待時間」的列車資訊顯示器，突然以跑馬燈方式出現祝福訊息「考試都順利！台北捷運祝考生們，金榜題名！」讓原PO直呼貼心又暖心。

影片曝光後，吸引2.2 萬人狂讚，不少網友留言討論，「太貼心了！希望看到的人都能上台清交」、「台北捷運給的情緒價值也太高太滿了」、「好暖又好可愛」、「捷運好溫柔，考試期間看到很暖」。不過，也有網友幽默表示，如果考完才看到，要怎麼辦？是不是就不會金榜題名。

另有網友分享日本地鐵的照片，指出當地鐵路在大型考試期間也會透過跑馬燈，留下鼓勵考生的祝福訊息，在緊張的應考期間，考生抬頭就能看到這些小小的祝福，能帶來一絲溫暖與安心。

