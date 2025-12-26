祝恐怖分子「耶誕快樂」！川普發動強有力致命打擊 空襲奈及利亞ISIS

美國總統川普證實，已在耶誕節晚間對奈及利亞ISIS發動致命打擊。（翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國總統川普美東時間25日在社群平台表示，對奈及利亞北部的伊斯蘭國（ISIS）發動「強而有力的致命打擊。川普痛斥ISIS是恐怖分子敗類，指責他們「主要以無辜的基督徒為目標，殘忍地殺害。」並祝被擊斃的恐怖分子「耶誕快樂」。

就在耶誕節這一天，美國總統川普（Donald Trump）在自家社群平台Truth Social發文表示，「今晚，我以三軍統帥身分下達命令，對奈及利亞西北部的ISIS恐怖分子發動強而致命的打擊。」他說，這些恐怖分子長期鎖定並殘忍殺害無辜的基督徒，其暴行程度之高，已經是多年來、甚至數個世紀未見，「我先前已警告過這些恐怖分子，若不停止屠殺基督徒，必將付出慘痛代價，今晚他們真的付出了。」

「在我的領導下，我們的國家絕不容許激進伊斯蘭國恐怖主義坐大。」川普強調，戰爭部成功執行多次精準打擊，這種行動只有美國才辦得到。

最後，川普祝大家耶誕快樂，「包括那些被擊斃的恐怖分子；如果他們繼續屠殺基督徒，這樣的人還會有更多。」

不過，川普並沒有透露更多細節，BBC報導，目前尚不清楚具體打擊了哪些目標以及打擊時間。

