祝民眾黨6席卸任立委「六六大順」 王義川送感言不忘酸：有官司的就去跑官司

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對民眾黨立委「二年條款」，昨（30）日是黃國昌、黃珊珊、張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君在立院上班的最後一天。對此，民進黨立委王義川表示，「你們將踏上別的里程，我們在此分手吧」，而他在送上祝福的同時也趁機開酸「有官司的就去跑官司，要回去美國顧小孩的，就去美國顧小孩」，祝民眾黨6位立委六六大順。

王義川日前在民進黨網路節目《午青LIVE》上直播，被網友問到是否送民眾黨6席立委感言？（截自午青LIVE直播）

王義川日前在民進黨網路節目《午青LIVE》上直播，當被網友問到是否送民眾黨6席立委感言？他說，大家一起在立法院兩年時間，總是有一點感情，「今日你們要踏上別的里程，我們就在此分手吧，因為我們要繼續往前走，你們要走到別條路了。」

王義川提到，人生就是這樣，起起落落，每到關鍵十字路口，左轉右轉、前進後退都會遇到不同的人，這叫做緣分，也祝福各位在未來里程中，遇到想要遇到的人，願望都能夠達成，但要心存善念、公開透明。

此外，王義川在祝福的同時，也不忘酸民眾黨6席立委，「祝福你們一切順利，有官司的就去跑官司；要去賣藥的就去賣藥；要去夜市擺攤的，就去夜市擺攤；要回去美國顧小孩的，就去美國顧小孩；要種水果的就去種水果；要賣薯條的就去賣薯條，以上六位就祝福你們六六大順。」

