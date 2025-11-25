祝福全台婦幼遠離暴力陰影 竹縣蘭馨姊妹高呼：攜手反暴力，你我不缺席！

【民眾新聞網方健龍新竹報導】又到了感恩與祝福的季節！新竹縣政府與新竹縣國際蘭馨交流協會、新竹縣快樂國際蘭馨交流協會，今（25）日上午10點在竹東鎮客家戲曲公園辦理「1125終止家庭暴力、制止人口販賣」，這也是國際蘭馨交流協會中華民國總會一年一度全台灣地區連線宣導活動，深具意義。

新竹縣國際蘭馨交流協會感謝30年來相互扶持的志業好夥伴，一路走到今天；也深深祝福新竹甚至全台灣婦幼都能遠離暴力陰影，生活幸福又美滿。總監王黃小波說，在兩性平等平權方面，蘭馨會有更積極的作為，重中之重則是保護婦幼人身安全，再來則是妥善照顧清寒女性學生。

現任會長謝馥鎂今天也公開呼籲受害婦女要勇敢站出來，她強調，113一通，關懷馬上通，攜手反暴力，你我不缺席，蘭馨永遠與受害婦女站在一起！

在這個深具意涵的日子，新竹縣長楊文科伉儷及立委林思銘伉儷都會用實際行動出席力挺，這股重要力量是婦女安全的依靠，他們振臂呼籲，只有婦女與幼童完完全全擺脫家庭與社會暴力威脅，台灣才算進入了文明社會！

新竹縣國際蘭馨交流協會自1996年王黃小波創會，歴經蕭馨吟、李錦秀、林香雪、方貴蘭、曾于瑄、巫秋雲、姚瓊珠、呂銀霞、張雪珍、官碧蓮、蔡貴華、陳秀鑾、許瑞禎、徐靜玉、林秀娥、翁寶蓮、莊菊珠、彭秀琴、陳秋蘭、楊玉華、江美瑤等前會長暨現任會長謝馥鎂率領全體會姐，屢屢與新竹縣市政府合作外，同時亦於竹北、竹東、五峰、尖石等新竹縣轄內十餘鄉鎮愛心廣被，扶助對象以清寒女學生、急難暨清寒婦女、特殊境遇者（含團體）為主。30年來清寒獎學金、急難濟助金、清寒社服金、生活物資發放等，總金額突破7百萬元。

家庭暴力防治法自民國87年起至今已施行27年，為響應SIA「職場終止家庭暴力」「制止人口販賣」活動、聯合國11月25日「國際終止對婦女暴力日」、12月2日「國際廢除奴隸制日」，並加強宣導台灣「113 婦幼保護專線」，國際蘭馨交流協會中華民國總會自2005年開始推動11月3日全台蘭馨宣導113反家暴，2015年開始11月3日上午11點03分全台連線積極宣導，與國際同步。全國分會會員更秉持蘭馨的犠牲奉獻服務的精神，每年舉辦「113終止家庭暴力」、「反毒、反家暴、反性侵、反虐童、制止人口販賣」五大主題全省連線宣導活動。

今年蘭馨會活動獲得新竹縣政府、竹北市公所及竹東鎮公所鼎力支持，還包括立委林思銘、議員楊德昌、鄭朝鐘、新竹縣婦女會、鼎泰家具廠、新竹縣鳳凰舞蹈運動藝文產業協會、竹東客家傳統市集促進會、雅舍咖啡、竹東聯合家政班、新竹縣鍼灸醫藥學會等單位贊助，讓年度活動得以圓滿順利完成。

《圖說》竹縣立委林思銘（右五）用實際行動出席力挺蘭馨終止家庭暴力全省連線宣導活動。（圖／新竹縣國際蘭馨交流協會提供）