祝福卡片創意料理 寒冬送暖關懷街友

鏡頭再帶您到加拿大多倫多，低溫寒風中，慈濟志工在街友發放日，準備可口的蔬食晚餐，還有孩子們的手繪卡片，裡頭寫著時下最夯的，青少年俚語67，大家看了，不禁莞爾一笑。

為了讓街友也能感受耶誕的「過節氣氛」，慈濟志工決定從西式耶誕餐下手。

小朋友 李程安：「我們在做(準備)花椰菜，師姑婆婆她們在做義大利麵，我們要送給那些沒有家人，也沒有屋子的人(街友)。」

通心粉、大蒜麵包、青菜、甜點還有水果，一樣都不缺；更吸睛的，是這杯加了鮮奶油和巧克力碎片的熱巧克力，讓人心裡又暖又甜。

廣告 廣告

其實準備階段從一周前就悄悄展開。小朋友們放學後一起剪貼、畫圖、寫祝福，為街友們製作一張張獨一無二的耶誕卡。還有孩子在卡片上寫了一個「67」，這是在社群爆紅、沒特別意思，而是用來製造有趣氣氛的流行語，意外引起街友共鳴。

街友收容中心負責人 梅麗莎：「我要特別的感謝，製作這張卡片的志工，在上面寫這67， 讓我們大家都笑了，非常感謝你們，再次感謝你們的幫忙，大家都非常高興，可以拿到你們的毛毯，大家都說，這件毛毯很溫暖，所以我們非常高興。」

今年的冬令發放包，除了毛毯，還有手套、帽子、衛生用品，要把溫暖的力量送到街友手上。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟xSDGs 難民落地一哩路

關懷新移民家庭 本拿比志工送禮物卡

