祝福掛滿樹 愛點亮生命路 投縣寄養家庭授證典禮溫情登場

南投家扶李雅婷主任頒發禮券予寄養家庭(寄養家庭代表淑卿媽媽)。（南投家扶提供）





「我覺得我有一份使命，陪伴他/她長大，讓孩子的人生有機會被改變。」擔任寄養家庭長達16年的玉玟媽媽，溫暖且堅定的說出自己成為寄養家庭的初衷。16年間，她陪伴10個來到家中的孩子。無論安置時間長短，玉玟媽媽都以溫暖的陪伴，讓生命曾有波折的孩子，重新看見希望。許多孩子在結束安置後仍持續與玉玟媽媽聯繫，彼此關心，就像真正的家人一樣，這份愛，超越了血緣關係，這份愛，接住了孩子的心，這份愛，叫做寄養家庭。為了感謝寄養家庭對寄養孩子無私的奉獻，南投家扶中心12月14日（日）上午11時，於埔里鎮緣溪行森林營地辦理「2025年南投縣寄養家庭授證典禮」，向所有寄養家庭致上最深的敬意，也肯定他們在寄養服務中所付出的愛與耐心。

今年榮獲資深寄養家庭表揚的玉玟媽媽，曾經照顧過一對智能障礙的兄弟。兩兄弟剛來到家中時，雖已分別就讀國小五年級及二年級，但生活能力卻像嬰幼兒一樣，連洗澡、如廁、日常規範都需要從頭教起。

面對學習速度緩慢、教養挑戰重重的孩子，曾經一度讓玉玟媽媽感到挫折，甚至動過放棄擔任寄養家庭的念頭，但玉玟媽媽回想自己的初衷，最後還是選擇咬牙堅持。在她不放棄的陪伴下，兩兄弟一步一步地慢慢進步了，已經擁有自我照顧的能力，並順利的回到原生家庭。這段歷程，不只是孩子的成長，也是寄養家庭信念與價值的最佳證明。

南投縣社勞局林志忠局長頒發寄養家庭許可證。（南投家扶提供）

南投縣政府社會及勞動局林志忠局長表示，目前南投縣共有40戶寄養家庭，另有5戶正接受審核的新進寄養家庭，今年度共有79位兒少接受寄養照顧服務。林局長特別感謝寄養家庭無私的奉獻，提供孩子們溫暖而有愛的家，雖然今年共有40戶寄養家庭一同守護弱勢兒少，但社會上還有許多受虐、失依的孩子等待被保護。

南投家扶中心與南投縣政府共同呼籲民眾，期待更多年滿25歲、具國中以上學歷、有育兒經驗、居住穩定並願意參加寄養家庭培訓的愛心家庭加入寄養行列，成為孩子們生命中的光。邀請您一起給孩子們一個「好事會發生」的家，詳情可洽承辦單位南投家扶中心049-2222080。

大合照。（南投家扶提供）

