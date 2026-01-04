祝融之災重建重生 岡山城隍爺百米狂奔路祭感動眾人

節目中心／綜合報導

俗語云：「為人莫作虧心事，半夜敲門也不驚」，指的正是城隍爺具有執行並監察人間事務的神性；「城隍」一詞，古指「城牆」與「護城河」，是守護城市的自然神，後演變為陰陽兩界的司法官，在信仰體系中，城隍爺就像是冥界的市長，專司獎善罰惡，而城隍廟中常見的「爾來了」匾額，更是在提醒世人：「無論身前如何偽裝，終須在城隍爺前面對真實的自我」。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

廣告 廣告

（圖／岡山城隍殿殿主王榮宥替信眾祭改）

在高雄岡山區，一場結合傳統信仰與網路影響力的盛大活動，吸引了眾多高雄市民參加，岡山城隍殿殿主王榮宥，以神明代言人的身分經營 YouTube 頻道成功出圈，通過影片製做、直播的方式，記錄下處理卡到陰、收驚、祭煞與替信眾排解困難的過程，讓原本神祕的宮廟文化透明化，成功解決了許多信眾生活中科學難以解釋的問題，將古老的城隍信仰帶入年輕世代的視線。

（圖／二朝水火五朝祈安清醮現場 三神降駕觀賞煙火）

（圖／賈斯汀與阿白 現場與信眾互動）

而岡山城隍殿的發展亦曾遭遇重大考驗，2023年宮廟入火安座僅七天便意外遭遇火警，面對如此「祝融之災」，信眾並未氣餒，反而在城隍爺感召下眾志成城重新建廟，而在眾人合力重建後，2025年廟方隆重舉行了「二朝水火五朝祈安清醮暨賑孤遶境」，本次活動不僅有高雄岡山地區在地大廟共同參與，同時岡山城隍殿也前往台南，邀請台南東嶽殿以及全臺開基永華宮與四聯境普濟殿南下聯合遶境，不僅如此，城隍爺更親自走上街頭，針對岡山事故高風險路口進行「路祭」，透過宗教力量淨化磁場、祈求交通平安，展現城隍爺「護城守土」的原始職能。

（圖／賈斯汀體驗扛轎）

想知道岡山最盛大的遶境活動中發生的感人故事嗎?城隍爺百米狂奔又是為了什麼呢?請務必鎖定本周三晚上22:15寶島神很大!

更多三立新聞網報導

台灣第一品！新港六興宮王得祿神尊明年開光 重現清代一品官威儀

瘟疫驅邪到豐收祈願 澎湖竹灣村秋末獨特祭典「拜煙墩」習俗

最靠海角頭的史詩之旅 東港「崙仔頂角」特展揭秘迎王信仰

寶島神很大／超罕見「螺絲媽祖震撼亮相！岡山壽天宮三寶迎白沙屯媽祖

