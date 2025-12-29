祝融毀住家 災後第6天重現家的溫暖

溫情支持走過祝融之禍！岡山慈濟志工沈梅玉住家火災，雖然家人平安，但屋內嚴重燒損，志工協助清掃火場，更有志工提供暫時的住所，雖然這處住屋20多年空置，但在志工合力下，災後第6天，法親再度動員清掃，給了一家人溫暖的安置住所。

房屋四面牆上都被熏黑，岡山慈濟志工沈梅玉的家，遭逢祝融之災，一家人皆平安，但住家怎清理？所幸法親出動。

「那這張桌子呢，全部要出去，所有東西盡量能清空，就全都清出去。」

51名志工協助清理火場，以利災後修繕，但這段時間，一家人住宿成了問題，志工劉蕙文聽聞消息，第一時間伸出援手。

廣告 廣告

慈濟志工 劉蕙文：「十幾20年都閒置在這邊，現在正好有法親家人有需要，就請師兄師姊，一起過來整理之後，再給他們使用。」

20多年的閒置房屋，需要清理，再度出動。

「清空嗎，對 要清空東西都出去，接龍啦接龍。」

慈濟志工 沈梅玉：「沒關係可以住就好了，解決目前的問題，我們就來看 可以很好可以住。」

閒置已久的房屋，變得清靜又溫暖，災後第6天，沈梅玉已經有了最即時的安身之所！

更多 大愛新聞 報導：

鳳林歲末祝福 跨越泥淖燈明心安

糖尿病截肢難行 歲末除舊布「心」

