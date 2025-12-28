祝融毀屋宅 協力善後注暖流

南投草屯鎮新庄里，日前有一戶民宅發生火警，八旬老夫妻幸運的及時逃出，但屋子被大火燒毀，因為範圍太大，屋主無力清掃，里長請求慈濟協助，趁著休假日，志工動員近40人前往清掃，即使當天還下著細雨，志工穿雨衣，冒雨打掃。

二樓透天厝和屋旁鐵皮屋被大火燒毀，屋內滿目瘡痍、一片焦黑，根本無法再住人。

慈濟志工 洪節：「她(屋主太太)一直哭一直哭，說全部都沒了 全部都沒了。」

事發第一時刻關懷，事後動員協助清掃，即使天氣不好下著雨，志工穿雨衣冒雨清掃。

慈濟志工 許昆龍：「大家群策群力，從樓上搬下來，從樓下再搬到這個地方，堆積起來 讓清潔隊，垃圾車趕快來清運掉。」

用人力接龍方式，志工有效率地進行清運，還開來山貓協助。

新庄里長 洪承凱：「下雨天 百忙，大家來火災現場幫忙，感動 謝謝慈濟。」

草屯鎮長 簡賜勝：「讓他重整家園，我太感恩慈濟。」

屋主夫妻年過八旬，同住的媳婦要上班，火災範圍大根本無力清掃，志工趁假日動員近四十人協助。

屋主 林錦文：「實在很高興，覺得 (很快就讓你重建家園)，謝謝 謝謝。」

屋主感動到說不出話來，大兒子也是慈濟志工住在桃園，清掃這天特地南下，他說爸爸為人良善，平日都有投竹筒護持。

屋主的大兒子 林錫欽：「看到很多師兄師姊，這麼熱心又動員這麼多(人)，真的看到很感動，內心真的不知道怎麼說。」

眼眶紅了，內心暖暖的，志工無私付出，協助重建家園，未來的路不孤單，志工一直都在。

