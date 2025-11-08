大愛電視

祝融災燒毀住處 雲林志工關懷年邁兄弟

大愛電視

雲林古坑一對81歲跟78歲的兄弟檔，相依為命，住處因電線走火，引發火災，弟弟輕微燙傷，屋內家具衣物全燒毀。公所將他們安置暫住民宿，但兩老想要回家，公所派清潔隊協助清理，慈濟人帶著物資前往關懷，發放祝福禮跟急難慰問金，膚慰兄弟倆不安的心。

鐵皮屋牆壁被燻黑，住戶高先生身上也有多處燙傷。「(你手上臉上那個沒有去看醫生嗎)，有啦 昨天還是前天有去。」

高先生兄弟倆，相依為命，哥哥81歲，弟弟78歲，住處因為電線走火，發生火災。麻園村長 劉義岳：「衣物 電器 物資 房子材料，差不多都燒光了。」

公所安排他們暫住民宿，但兩老很想回家，由清潔隊協助清理，慈濟人也前來關懷。慈濟志工 余天助：「發放祝福禮 還有急難慰問金，也希望能夠 讓他們多少能夠，添購被火燒去的一些衣物和家具。」

慈濟南部社福室社工 張瑩貞：「請裝潢的公司，再過來看一下他們家，後續再跟村長這邊密切聯繫，我們再討論看看。」

溫馨送暖，膚慰兩老不安的心。住戶 高先生：「多謝我們慈濟 這些女士先生，大家很照顧我們 感謝 謝謝。」

古坑鄉公所社會課長 石玠芸：「看到慈濟的師兄姊來到這邊，他們的笑容都綻放了，所以真的很感謝。」

家園受損，心卻溫暖，有大家的陪伴，幫助兄弟倆盡快恢復從前的生活。

