祝賀日本大選 谷立言期待美日台合作

美國在台協會處長谷立言。(美國在台協會臉書)

日本第51屆眾議院大選結果揭曉，由現任首相高市早苗領導的自民黨取得歷史性勝利，單獨席次突破2/3門檻（310席），開創日本戰後政治新局。





美國在台協會（AIT）處長谷立言於10日出席日本天皇華誕慶祝酒會時，公開祝賀日本選舉結果，並強調美方期待在高市早苗的領導下，進一步深化美、日、台三方的協調與合作，共同維護印太區域的穩定與繁榮。





日本台灣交流協會於10日晚間舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，現場冠蓋雲集。除副總統蕭美琴出席外，國安會秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、國防部長顧立雄等多位政府要員亦到場祝賀。代表日本主辦酒會的片山和之伉儷，與各國駐台使節共同慶祝德仁天皇即將到來的66歲壽辰，現場氣氛熱烈，展現台日關係之緊密。

針對此次日方選戰，高市早苗率領自民黨豪取316席，不僅確保了執政優勢，更因跨越2/3修憲門檻，賦予其在財政與國防政策上強大的民意授權。





谷立言透過社群媒體發文表示，很高興能在慶祝天皇誕辰之際，親自向片山和之致意並賀喜。他指出，美、日、台三方在區域安全與經濟鏈結上具備共同利益，在高市政權穩固後，預期三邊夥伴關係將進入更深層次的戰略協作。





此次酒會不僅是外交禮儀的交流，更是台、美、日三方在面對地緣政治不確定性下，展現團結姿態的重要場合。隨著高市早苗政權穩固，未來台日、日美乃至美日台三邊的安全佈局，將成為印太區域最受矚目的外交動態。