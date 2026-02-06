祝賀美國！美股道瓊狂飆1206點破5萬點大關、台積電ADR漲5.48%

美股6日跌深後強勁反彈，道瓊工業指數首度站上5萬點大關。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 由於投資人對人工智慧（AI）熱潮感到疑慮，導致美國股市近期連挫，標普500指數創下自去年10月以來最糟單週表現，那斯達克綜合指數也有望創下自去年4月關稅引發市場暴跌以來最糟糕的單週表現，但美股6日跌深後強勁反彈，道瓊工業指數首度站上50000點大關，費城半導體指數大漲5.7%，台積電ADR漲幅達5.48%，收在348.85美元。

綜合外媒報導，科技股在經歷數日拋售後反彈，及比特幣走強影響，美股大幅上漲。輝達及博通兩支股票成為主要贏家，輝達上漲近8%，博通在本週前期大幅下跌後強彈7%。其他如甲骨文、Palantir都上漲4.5%以上。跨國科技公司亞馬遜卻逆勢大跌5.55%，原因是這家電子商務巨頭公布的每股收益略低於分析師預期，且預計今年將有2000億美元的資本支出。

另一方面，比特幣6日上漲超過10%，盤中最高觸及71458.01美元。此前比特幣一度跌破61000美元，創下自2024年10月以來的最低水位，較2025年10月初創下的126000美元的歷史高點下跌超過52%，6日的上漲有助於緩解投資人避險情緒。不過，本週比特幣仍下跌16%。

本週市場情勢原本黯淡，標普500指數創下自去年10月以來最糟單週表現，那斯達克綜合指數也有望創下自去年4月關稅引發市場暴跌以來最糟糕的單週表現。6日的反彈大幅收窄這些跌幅，美國總統川普（Donald Trump）也隨即發文表示：「道瓊工業指數史上首次突破50000點大關。祝賀美國！」

美股6日收盤，道瓊工業指數終場上漲1206.95點，或2.47%，收在50115.67點。標準普爾500指數上漲133.90點，或1.97%，收在6932.30點。以科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，或2.18%，收在23031.21點。費城半導體指數上漲433.987點，或5.70%，收在8048.625點。

