「祝賀高市早苗勝利！」台北旅館掛紅布條慶祝 萬人讚爆：羨慕日本團結

生活中心／朱祖儀報導

台北旅館掛布條慶祝高市早苗及自民黨大勝。（圖／翻攝自視網膜臉書）

日本眾議院於8日進行投、開票，自由民主黨在總裁高市早苗率領下，獲得壓倒性勝利，選舉結果出來在台灣也掀起討論，不僅政治人物向高市早苗及自民黨表達祝賀，台北還有一間旅館在門口貼出，「祝賀高市早苗首相大勝利」的布條，吸引1.8萬人關注。

網紅視網膜（陳子見）在臉書發文表示，看完日本開票結果，得知高市早苗及自民黨大勝之後，行經路口發現有一間旅館竟在門口掛上祝賀高市早苗的布條，讓他當場笑到肚子痛。

廣告 廣告

從畫面中看到，布條右邊印了高市早苗的照片，左邊則是台灣及日本的國旗，上面還有大大的字寫著「祝賀高市早苗首相大勝利，台日友好長存，台灣人有志一同。」讓視網膜看了忍不住笑說，「往上近看這圖實在是很新奇。」

文章曝光吸引1.8萬名網友按讚，網友紛紛表示，「羨慕日本選民的清醒和團結啊」、「日本國民明辨是非不被謊言、話術蒙蔽，讓努力認真的人獲得回報，值得我們學習與省思」、「羨慕日本好團結」、「希望日本這次大選可以給台灣選民一些啟示」、「好羨慕日本人好團結一起抗中。」

更多三立新聞網報導

高市早苗贏太多！自民黨「拱手讓出14席次」 原因曝光

威力彩11.5億今晚開獎！「4生肖」運氣旺翻 財神爺方位曝光

帶「日本1伴手禮」被當炸彈！一堆苦主搭機卡關 店家也認了

搭高鐵「座椅轉90度」面向窗外！16萬人看傻眼 官方發聲了

