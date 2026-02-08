祝賀高市早苗大勝 賴清德：彰顯日本選民對她領導高度信任

總統賴清德晚間向日本首相高市早苗獻上祝福，期待台日兩國持續合作。（資料照片／總統府提供）

日本眾議院大選今天（8日）舉行投開票，由高市早苗率領的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得史詩級大勝。對此，總統賴清德晚間獻上祝賀並表示，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對她領導力與願景的信任與期待，這不僅是對執政成果的肯定，更是對她推動國家長遠發展的明確支持。

根據NHK出口民調與情勢分析，第51屆眾議院選舉，自民黨不僅可能大幅超越半門檻233席，還有望上看300席左右；另外，自民黨與日本維新預計可掌握超過眾院總席次3分之2，等同於日本首相、自民黨總裁高市早苗政權持續執政。

對此，賴清德晚間在社群X上發文祝賀並表示，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對她領導力與願景的信任與期待。這不僅是對執政成果的肯定，更是對她推動國家長遠發展的明確支持。

賴清德提到，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願她的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。



