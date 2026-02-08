祝賀高市早苗大勝 賴清德：期待與您合作面對區域挑戰

賴清德祝賀高市早苗。摘自X



日本首相高市早苗發動的國會提前大選，週日（8日）投票後看來將取得空前未有的壓倒勝利。總統賴清德今（2/8）晚在X發文祝賀，提及這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市早苗推動國家長遠發展的明確支持，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。

日本週日（8日）的國會改選投票才結束不到三小時，局勢看來已經底定。日本放送協會（NHK）統計，自民黨與聯合執政的日本維新會已經取得跨越國會三分之二修憲門檻的超級多數席次。

賴清德今晚在X更新發文表示，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待。「這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持。」

賴清德說，「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。」

