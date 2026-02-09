祝賀高市早苗贏得歷史性勝利 蔡英文：期盼台日間持續深化

高市早苗所率領的自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利，前總統蔡英文今po文祝賀。（翻攝自蔡英文臉書）

第51屆日本眾議院大選正式結果今（9）日出爐，由高市早苗所率領的自民黨取得316席，不僅超過2/3修憲的門檻，更創下在二戰後的新紀錄。前總統蔡英文今po文祝賀，「恭喜高市總理贏得這場歷史性的勝利」，並期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

高市早苗確定率領自民黨取得壓倒性勝利，在眾議院465席的總席次，贏得高達316席。此消息曝光後，美國總統川普po文祝賀，高市早苗在X平台回應，「我們同盟的潛力是無限的。讓我們攜手努力，使日美同盟持續為兩國以及全世界帶來和平與繁榮。」

蔡英文今天也在臉書曬出跟高市早苗的合照，「恭喜高市總理贏得這場歷史性的勝利，我要致上最誠摯的祝賀。」強調在面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，「我深信高市總理穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。」

最後，蔡英文更說調，自己也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，「在未來能夠持續深化，更加穩固。」該篇po文曝光。有許多網友也湧入留言，「謝謝蔡總統為了東亞民主安全，也為了亞洲女性政治人物奠下了深厚的基礎！」「兩位優秀的國家領袖」「謝謝小英，台日友好」「台日友好聯合抗中」。

