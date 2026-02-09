祝賀高市早苗「歷史性勝利」！川普發文狂讚：很榮幸為妳背書

國際中心／許智超報導

川普發文祝賀高市早苗奪下壓倒性的勝利。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院大選繳出亮眼成績單，8日晚間開票，席次一路飆漲確定拿下超過2/3席次的310席以上，高市早苗當選得票率高達88.7%，以壓倒性優勢獲勝。對此，美國總統川普今（9）日發文，祝賀高市早苗及其聯盟奪下勝利，更自豪表示能為高市背書是莫大榮幸，並強調永遠力挺日本人。

川普今在自家社群平台「真實社群」發文表示，恭喜高市早苗首相及其聯盟在這場極為重要的投票中奪下壓倒性的勝利，並稱讚高市是一位備受尊敬且極受歡迎的領袖。

川普指出，高市早苗果斷且睿智地決定提前舉行大選，如今獲得巨大的回報，讓政黨掌握了二戰以來首見的「歷史性三分之二超級多數」。

川普更向高市喊話，「早苗，能夠為妳及妳的聯盟背書，是我的榮幸」，並預祝對方在推動「以實力促和平」的保守派施政方針上能取得成功。對於熱情參與投票的日本人民，他也強調，「這群優秀的人民將永遠擁有我堅定的支持」。

