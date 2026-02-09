祝賀高市早苗「歷史性勝利」！蔡英文：盼台日友誼續深化、更穩固

日本首相高市早苗率自民黨取得眾議院改選「歷史性大勝」，單獨取得超過三分之二席次，前總統蔡英文也在臉書發文祝賀，表示相信高市早苗能以穩健領導帶領日本持續向前，同時也期待台灣與日本既有的互信與友好情誼能進一步深化、更加穩固。

蔡英文在貼文中說，高市早苗贏得這場「歷史性勝利」，她要表達最誠摯的祝賀。蔡英文提到，面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，自己深信高市早苗的穩健領導，能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

蔡英文期盼，台日之間已建立的堅實互信與友好情誼，在未來能持續深化、更加穩固。





