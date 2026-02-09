祝賀高市歷史性勝利 川普：日本優秀人民永遠有我堅定支持

美國總統川普發文恭賀日本首相高市早苗。（資料照，路透社）

美國總統川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發表賀文，熱烈祝賀日本首相高市早苗及其聯盟在眾議院大選中取得壓倒性的勝利。川普盛讚高市是備受尊敬且極具人氣的領袖，並強調自民黨此次一舉拿下超過三分之二的「超級多數」席次，是自第二次世界大戰以來首見的歷史性紀錄。川普在賀文中感性表示，能為高市背書是他的榮幸，並對日本選民喊話：「以如此熱情投票的日本優秀人民，將永遠得到我堅定的支持。」

川普在賀文中指出，高市早苗提前解散國會並舉行大選是「果敢且睿智」的決定，這份勇氣最終換來了巨大的回報，讓自民黨成功全面掌控國會。他特別提到，由衷祝福高市能順利推動以「保守主義」及「以實力求和平」（Peace Through Strength）為核心的施政方針。

川普與高市早苗的私交與政治默契早有跡可循，川普在選前便發文力挺高市，稱其為「堅強、有力且愛國」的領導人，並計畫於3月19日在白宮接見這位日本首位女首相。回顧去年川普訪日時，兩人更曾聯袂登上美軍橫須賀基地的戰艦，當時川普便公開盛讚高市是「贏家」。

隨著高市成為日本史上首位女首相並取得前所未有的執政授權，川普的強力背書預示著美日同盟未來將進入更為緊密的戰略合作期。





