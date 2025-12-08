【祝賀「美國全球領袖人才參訪計畫」85週年】賴總統：攜手民主夥伴 為和平貢獻心力

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日祝賀「美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」85週年，肯定IVLP長年培育全球領袖、促進國際交流的重要貢獻。賴總統指出，臺美交流在教育、文化與人才培育上持續深化，未來臺灣將繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

賴總統昨日以錄影方式為「美國全球領袖人才參訪計畫85週年慶祝茶會」致詞表示，85年來，IVLP培育了無數領袖人才，更成為國際交流的重要平臺，也透過各行各業優秀學友的努力，讓世界更加看見臺灣的民主成就與多元活力。

廣告 廣告

賴總統指出，現在臺美的緊密關係體現在各層面的擴大合作，除了IVLP，還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名臺美學人相互交流；過去3年，臺灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來臺學習華語，成為連結臺美下一代的重要橋梁；今年臺灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴總統感謝美國政府與國會跨黨派對臺灣的堅定支持，未來，臺灣會繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

賴總統以錄影方式祝賀「美國全球領袖人才參訪計畫」85週年，強調臺灣將持續為全球和平、自由與繁榮貢獻心力。（總統府提供）