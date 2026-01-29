祝陳菊早日康復？柯文哲尷尬口吃：健康狀況不行就請辭好好養病

民眾黨創黨主席柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體訪問。（袁茵攝）

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊在民國113年底因病住院請假迄今，屢遭在野炮轟；總統府28日宣布「陳菊業已請辭，予以免職」，自2月1日生效，由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。被問到要不要祝福陳菊早日康復？只見過去批評陳菊是「比較肥的韓國瑜」的民眾黨創黨主席柯文哲略為尷尬，一度口吃，並稱「如果健康狀況不行那就請辭」，並強調自己主張廢掉監院。

柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體訪問。被問到關於陳菊請辭，有沒有什麼話想對陳說，例如祝福早日康復？但柯文哲先是說「她⋯」接著又一臉尷尬地撇頭，隨後口吃稱「啊⋯啊⋯」再反問提問記者「你的問題是什麼？」

媒體再詢問要不要祝陳菊早日康復？柯文哲仍略為尷尬地說，「沒有啦⋯這⋯這都一年了，是這這樣啦⋯反正就⋯就是⋯如果健康狀況不行，那就請辭、就好好養病，就這樣，我也不曉得這種題目要講什麼？要引誘我講人家壞話嗎？不用吧。」

至於會不會認為陳菊之前請假還領薪水太久？柯文哲提及，所以現在不是要成立政務官權利義務的法案嗎？倘若是事務官就有請假規定，但政務官卻沒請假規定，「凡事不要以個案處理，遇到個案時想一想通案怎麼處理。」國家一定是先有個案，並在個案中建立通則，最後成為通案法律，利用陳菊此案建立政務官的權利義務法案，這合理。

針對認為誰適合接任監察院長？柯文哲笑說，「我是主張監察院廢掉算了！呵呵呵！」趁這次總預算把監察院預算全部刪掉，不一定要修改《憲法》，「我常常說，先有不成文法、慣例才形成法律，你要修改《憲法》，哪有可能？既然全世界大部分國家還是三權分立，我們就不要再搞什麼五權分立的很奇怪制度，三權分立，所以就把監察院廢掉就好了」。

