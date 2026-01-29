祝陳菊早日康復？柯文哲：就好好養病 要引誘我講人家壞話？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊2014年底起因病住院請假至今，總統府昨（28）日宣布陳菊已請辭，自2月1日生效。民眾黨創黨主席柯文哲今天被問到，是否祝福陳菊早日康復？柯文哲略為尷尬，一度口吃，並稱「如果健康狀況不行那就請辭」，並強調自己主張廢掉監院。

民眾黨創黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

柯文哲今早出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。會前受訪時被問到關於陳菊請辭，有沒有什麼話想對陳菊說，例如祝福早日康復？柯文哲尷尬地撇過頭，隨後口吃稱「啊⋯啊⋯」再反問記者「你的問題是什麼？」

媒體再問，要不要祝陳菊早日康復？柯文哲仍略為尷尬地說，「沒有啦⋯這⋯這都一年了」，「反正就⋯就是⋯如果健康狀況不行，那就請辭、就好好養病，就這樣，我也不曉得這種題目要講什麼？要引誘我講人家壞話嗎？不用吧」。

媒體問，是否會認為陳菊之前請假還領薪水太久？柯文哲說，所以現在不是要成立政務官權利義務的法案嗎？倘若是事務官就有請假規定，但政務官卻沒請假規定，凡事不要以個案處理，遇到個案時想一想通案怎麼處理。國家一定是先有個案，並在個案中建立通則，最後成為通案法律，利用陳菊此案建立政務官的權利義務法案，這合理。

媒體又問誰適合接任監察院長？柯文哲笑答，自己是主張監察院廢掉算了，趁這次總預算把監察院預算全部刪掉，不一定要修改憲法。他常常說，先有不成文法、慣例才形成法律，要修改憲法哪有可能？既然全世界大部分國家還是三權分立，我們就不要再搞什麼五權分立的很奇怪制度，三權分立，所以就把監察院廢掉就好。



