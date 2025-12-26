祝ISIS耶誕快樂！ 報復恐怖份子襲基督徒 川普令炸奈及利亞

美國總統川普，宣布已經下令空襲位於奈及利亞的ISIS據點，他還在聲明中強調，這是為了回應ISIS長期針對基督徒社群發動暴力攻擊。因為川普下令的時間，還是美國時間的耶誕節，所以川普還特別在聲明中祝福被鎖定的恐怖份子，「耶誕節快樂」。

美國總統川普在耶誕節，下令美軍打擊奈及利亞西北部ISIS目標。(圖／達志影像美聯社)

奈及利亞波諾州一座清真寺在當地時間週三傍晚6點左右遭到襲擊，當時正有許多信徒聚集進行晚禱。有人闖入清真寺引爆炸彈，造成5人死亡、35人受傷的悲劇。現場慘狀觸目驚心，天花板殘破不堪，地面和牆壁上滿是血跡，窗戶玻璃也碎滿一地。

當地居民表示，這次爆炸讓他們感到極度恐懼，他們呼籲政府在清真寺等場所加強安保措施。這起事件並非孤例，奈及利亞東北部近期多處宗教場所和學校頻頻遭到襲擊，安全情勢日益嚴峻。

與此同時，美國總統川普在耶誕節當晚透過自家社群媒體宣布，他已下令美軍對奈及利亞西北部的ISIS目標發動「強大且致命」的打擊。他警告若這些恐怖分子再屠殺基督徒，美方將發動更多攻擊。美國國防部釋出的畫面顯示飛彈從軍艦上發射，衝向天際。

路透社報導指出，奈及利亞東北部地區長期以來飽受伊斯蘭極端組織的威脅。伊斯蘭基本教義派組織博科聖地和伊斯蘭國地區分支伊斯蘭國西非省已在該地區發動長達15年的暴力襲擊，攻擊目標包括平民、清真寺和市場。

面對這些恐怖攻擊，奈及利亞總統提努布在社群媒體發文，矢言保護國內宗教自由。奈及利亞外交部也發表聲明指出，他們將持續與包括美國在內的國際夥伴合作，共同打擊奈及利亞國內的恐怖主義。

