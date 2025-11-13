神之宴亮相青山王祭 台北國際廚藝賽13國700選手參賽

節目中心／綜合報導

2025 Taipei International Culinary Challenge（臺北國際廚藝挑戰賽）將於11月14日起一連四天，在南港展覽館一館 K 區登場。由展昭國際展覽股份有限公司與台灣國際年輕廚師協會共同主辦，本屆共有來自13國、近700組廚藝選手參賽，角逐四大類別、28 項賽事，預料將再掀國際美食競技熱潮。

13國700組選參賽。（圖／臺北國際廚藝挑戰賽提供）

四大賽區匯聚星級主廚

自2022年創辦以來，臺北國際廚藝挑戰賽已成為全台少數進入國際展覽館舉辦的大型專業賽事。本屆規模擴大，設置「靜態冷展」、「現場熱烹」、「烘焙藝術」、「刀工藝術」四大主題賽區，吸引海內外高手踴躍參與。

臺北國際廚藝挑戰賽登場。（圖／臺北國際廚藝挑戰賽提供）

多項話題賽事備受關注，包括路易莎集團「青焰炭火熟成牛排」國家代表菁英隊賽事、李錦記中式肉類挑戰賽、美國雞肉世界料理殿堂挑戰賽、美國馬鈴薯宴席料理雙人挑戰賽、美國稻米創意米漢堡早午餐挑戰賽等。大會評審陣容同樣亮眼，包含多位來自法國與香港的米其林星級主廚，確保賽事專業度與國際水準。

臺北國際廚藝挑戰賽登場。（圖／臺北國際廚藝挑戰賽提供）

「神之宴」跨界登場 廚神獻藝青山王祭

今年賽事亦首度跨足民俗文化領域。台灣國際年輕廚師協會理事長將率領參賽團隊，與三立電視《寶島神很大》合作，參與艋舺青山宮170週年青山王祭，推出一場融合信仰與料理的「創意神之宴」。

「神之宴」以青山王信仰為核心意象，結合台灣在地食材、祭典文化及供饌儀式。料理從色香層次到擺盤象徵皆具文化意涵。《寶島神很大》將全程記錄廚師如何以料理向神明致意，呈現台灣年輕廚師在宗教文化中的創新表現。

神之宴跨界登場，廚神獻藝青山王祭。（圖／臺北國際廚藝挑戰賽提供）

文化 × 廚藝並行 推動國際交流

主辦單位表示，臺北國際廚藝挑戰賽不僅是專業競技舞台，更希望成為文化交流平台。透過「神之宴」等跨界展演，呈現台灣如何以料理語言對話世界，展現文化厚度與創意能量。

除競賽外也規劃美食展覽、原物料與廚具設備展示。（圖／臺北國際廚藝挑戰賽提供）

活動期間除競賽外，也規劃美食展覽、原物料與廚具設備展示、廚藝示範與論壇等多場活動，期望串連產學與業界資源，為台灣餐飲產業開創更多合作機會。

【活動資訊】

時間｜2025年11月14–17日

地點｜台北南港展覽館一館 K 區

主辦單位｜展昭國際展覽股份有限公司、台灣國際年輕廚師協會

特別合作｜三立電視《寶島神很大》

關於艋舺青山宮

艋舺青山宮，位於台北市萬華區，是全台最具歷史與文化影響力的廟宇之一，至今已有超過170年的歷史。每年，來自四面八方的信徒與遊客齊聚於此，參與青山王祭，表達對青山王的敬仰與感謝。作為艋舺區的精神象徵，青山宮的信仰活動與文化祭典，已成為台北市宗教與文化的重要一環。

艋舺青山宮：https://www.mjcsg.org.tw/

艋舺青山宮粉絲團：https://www.facebook.com/qingshantemple



【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

