《神之路》宮廟董事拜神農大帝「為友人祈求免截肢」 最後一刻「出現奇蹟」

仁海宮董事為友擲三聖筊，奇蹟尋新療法免截肢！

台灣行腳實境節目《神之路》第二週播出即獲佳績，主持人許效舜感動表示：「感謝觀眾支持，我們會繼續努力，將台灣廟宇信眾的感人故事傳遞出去。」另一位主持人鄭仲茵也分享錄製時遇見粉絲認出她前來「走神之路」的溫暖場面，強調團隊將持續精進。

許效舜、鄭仲茵更體驗迎富送窮過五關的尋財路，兩人皆順利擲三聖杯求財成功！

新一集節目聚焦「迎富送窮廟」，邀請廟方董事長劉尚謙擔任重量級來賓。他服務廟宇18年，詳細解說窮神由來：源自姜子牙封神前遭妻嫌貧，後將其封為「窮神」，象徵其只訪富裕之家，故年末習俗盛行「送窮」。劉尚謙指出，此風俗可溯及漢末唐初，人們張貼「福到」春聯以阻窮神上門。廟名「迎富送窮」則意在迎接五路財神、送走貧窮，為區別其他宮廟，廟方向天公請示封王，奇蹟般連擲12個聖杯，全場民眾激動落淚，五路財神正式加封為「王」。許效舜與鄭仲茵親身體驗「迎富送窮」五關尋財路，雙雙擲出三聖杯求財成功，現場歡聲雷動。

董事長王介禧揭密中壢仁海宮命名由來。

節目另一站走訪桃園中壢仁海宮，這座創立於1826年的200年老廟，由董事長王介禧介紹命名由來：「『仁』指觀世音菩薩，『海』代表海神天上聖母。」一位董事分享神蹟故事：八德路信眾欲捐目連尊者雕像，廟方僅回應評估位置；不久後，廠商主動贈送展示櫃，尺寸竟與雕像完美契合，彷彿神明早有安排。

《神之路》鄭仲茵分享洪都拉斯敲鐘秘辛，許效舜竟遭排擠？急打電話問清楚！

許效舜聽後感嘆：「抱持良善意念，正能量自然降臨。」鄭仲茵補充意念力量，舉例演藝圈前輩擊桿進洞後因請客心態不安而運勢轉差，相反的，洪都拉斯喊請客即獲金鐘獎入圍。許效舜搞笑回應：「他根本沒請客，我什麼都沒吃到！」鄭仲茵澄清：「我有吃到！」引發全場笑聲。

《神之路》收視創佳績！許效舜（左起）、鄭仲茵感謝觀眾支持！

此外，董事更分享親身經歷，其朋友被診斷出腳得了蜂窩性組織炎，可能需要截肢，這位董事為了朋友到每一殿神尊前擲筊，直到擲出三聖杯才站起來。一直到參拜神農大帝，她祈求希望讓醫師想到其他藥方治療，進而取代截肢。結果到了要執行截肢手術前，醫生打電話來說，他想到可以試試看新的抗生素，就不用截肢了！董事聽到消息後熱淚盈眶，並感言現在回想起來還是很想哭，讓許效舜聽了直喊：「我都起雞皮疙瘩了。」

《神之路》探秘迎富送窮廟！劉尚謙揭窮神身世，擲「12聖杯」封王！



