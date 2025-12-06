神也有國有家？身聲劇場《眾神的國籍》探問「認同邊界」

神明也會迷失國籍？身聲劇場2025全新製作《眾神的國籍》描繪一頂來路不明的神轎、一群身分不明的送神人踏上一段返家之旅，以寓言式混沌時空凝視殖民歷史，讓觀眾在聲音與肢體交織的劇場裡直面「我們是誰？神又能回哪個家？」當代世界的我們又如何辨認我們的認同邊界？

身聲劇場的新作《眾神的國籍》是劇團第二度與導演高俊耀合作。共同編劇莊惠勻接受央廣專訪，在談到創作緣起時透露，最初是聽說有一天台南海尾寮全村的人都做了一個夢，夢到一個穿白衣、白帽的士兵站在魚塭旁徘徊，後來村子裡就發生很多怪事。當地信徒請示保生大帝，才得知他是一個日軍飛行員的亡魂。據說二戰期間在台灣上空交戰，他為避免墜機殃及村民，便將戰機拉向魚塭，自棄逃生。村民於是把他供為村子的守護神，保生大帝就把這個日本的亡靈收作他的徒弟，讓他繼續修行，變成這個保生大帝的坐騎「虎爺」。

這座位於台南的「飛虎將軍廟」每天早上會放日本國歌，神尊戴著日本軍帽，廟方還會供奉香菸。後來信徒甚至為了神明托夢說要「回家」，便替亡魂神明安排返日、看富士山，完成「返鄉」願望。

莊惠勻說，類似這種殖民者變成神明的故事在台灣廟宇還有不少，從人變成鬼、從鬼又變成神，身份不斷轉換。然而，這部作品視野不只侷限於台灣，日本殖民軌跡也延伸至東北滿洲國，滿洲國短暫歷史勾勒出殖民者與被殖民者交錯的身份翻轉，弔詭的是，許多曾是台灣二等公民的人，「以日本殖民者身份到滿洲國，待遇卻比較好」。

這些戰敗後大量遣返人口被迫「回去」一個不曾真正屬於自己的地方，成為失去國籍與家園的人。《眾神的國籍》故事就從神明漂流的命運切入，探討國籍跟身份，而且以寓言方式虛構時空，讓觀眾自由投射，因為身份迷失的故事在只要有人、有戰爭的地方都會一直出現，認同的邊界也往往因人而異。莊惠勻：『(原音)事實上在民間信仰裡面，就是鬼神鬼神嘛，然後鬼是可以升格成神明的，就是陰廟可以變成正廟，就是說本身台灣的這個民間信仰有這個包容度，所以也會同時它反映在這個歷史裡面人神鬼的關係，所以我們就是會有一些比較慶典熱鬧的部分，然後也會有一些比較深層、甚至是暴力的部分也會有，但是最後還是談一個我們怎麼樣去觀照這些生命，因為我們不管談這些鬼跟神，他都是人變成的，最後會回到去談一個人怎麼樣去面對一個戰後的生命這樣的一個議題。』

莊惠勻也提到，身聲劇場的特色就是「表演者演樂舞合一」，習慣在舞台上敲擊、演奏多種樂器，但這次與高俊耀合作，更多是將音樂聚焦在神祇現身的關鍵片刻，讓表演者回到角色本身與「身體即樂器」的核心，台詞中如咒語、命令、吶喊般也成為聲響表演的一部分。觀眾將看見身體、聲音、語言彼此交互、推動角色身份不斷切換，體驗前所未見的身聲劇場能量。

《眾神的國籍》將於12月12日至12月14日在國家兩廳院實驗劇場演出4場，邀請觀眾一起進劇場，探索如何劃定邊界與身分信仰的流動。