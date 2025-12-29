神也算不到的走位！Faker差點被無牌位女粉1v1單殺：我無法預判
《英雄聯盟》傳奇選手 Faker（李相赫）近期參與「2025 Red Bull PC Bang Takeover」線下活動與粉絲同樂，卻在其中一場 1 對 1 的蒙多醫生單挑賽中殘血勝利，對方各種神走位閃招，差一點就要輸掉。這位坐擁多座世界冠軍的中路大魔王，對該女粉絲的挑戰居然表示：「我完全無法預判對手的動作」
Faker 賽後解釋差點輸掉的原因，他表示在單挑過程中「完全無法預判對手的下一步動作…所以躲不開」，甚至還一度詢問對方是不是「鐵牌（Iron 3）」段位的玩家。殊不知該名女粉絲隨後語出驚人，坦言自己其實「連牌位都沒有」，完全是不按牌理出牌的遊戲新手。
這場「亂拳差點打死老師傅」的經典戰役讓網友們笑翻，原來對方操作完全沒有邏輯可言，才導致經驗豐富的 Faker 在預判技能與走位上失準。許多網友笑稱：「不光是 Faker 無法預測，恐怕連那個女粉絲本人也無法預測自己的下一步」、「有點像是魯夫上空島遇上神 艾涅爾」。社群上不少人同感，指出新手玩遊戲往往是：「技能亮了就按」這種毫無章法、全是感情沒有技巧的操作流，反而成為了世界冠軍也束手無策的最強戰術。
其他人也在看
VTuber鯊魚子Saba回歸！消失一個月首度發聲：感謝大家的耐心與溫柔
英語圈知名個人勢 VTuber「鯊魚子 Saba」（SamekoSaba）從今年 11 月 10 日的直播後，活動便趨於沉寂，偶爾在社群平台 X（推特）上轉發粉絲創作。Saba 當時曾短暫發文表示因需要處理健康問題，隨後便長時間都沒有公開動態，讓不少粉絲感到擔心。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《GBF碧藍幻想》確定2026年登Steam！但「不支援中文、無法繼承進度」玩家罵翻
日本 Cygames 旗下知名的長青 RPG 網頁遊戲《Granblue Fantasy 碧藍幻想》，不久前突然宣布，預定於 2026 年 3 月 10 日正式在 Steam 平台推出。官方表示，本次上架的主要客群鎖定為「非居住於日本國內」的玩家，期望讓更多海外用戶能體驗這款經典作品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蘋果仍會在 2026 秋季推出第二代 iPhone Air？
iPhone Air 上市後因為銷售表現不如預期，出現不少質疑聲浪，國外一度傳出蘋果可能不會再開發 iPhone Air 2，但也有消息稱蘋果會把第二代 iPh三嘻行動哇 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Faker尷尬搞笑！上節目狂嗆主持人 被偷襲「神反應空手接球」
《英雄聯盟》T1 戰隊傳奇中路選手 Faker（李相赫），最近受邀登上韓國知名 YouTuber「빠더너스 BDNS」頻道的談話節目。雖然李哥平時給人嚴肅沈穩的印象，但這次在節目中卻展現了驚人的「神反應」和「冷面搞怪能力」，短短 1 天時間就突破 120 萬觀看。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
iPhone地震警示比國家級快！ iOS 26.2開啟「這功能」才有
Apple 近日推出的「增強安全提示」功能可透過 Wi-Fi 與行動數據，即時接收地震、洪水等緊急資訊，該功能在提醒畫面與提示音，都與國家警報有明顯差異，讓使用者能清楚辨識來源。「增強安全提示」還提供地震的預估震級、與使用者所在位置的距離，若使用者啟用「改善提示傳送」...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台灣大趕進度 蔡明忠喊話當AI的主人
電信三雄齊攻AI，繼中華電信、遠傳強勢切入AI發展領域，台灣大哥大決定急起直追，董事長蔡明忠表示，已有近7成同仁在日常工作中導入AI與RPA（機器人流程自動化），顯示組織已具備與AI並肩作戰的成熟度，期許台灣大能在AI浪潮裡，成為AI的主人，而非工具的奴隸，這才是真正的「AI超人力」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
【張瑞雄專欄】AI監管的拔河
AI正陷入一場前所未有的監管拉鋸戰，結果將決定未來的AI模型該如何被規範。一方主張加速技術推進以維持競爭優勢，另一方則大聲疾呼必須建立嚴格的防護牆。這場角力背後，反映的是社會大眾對AI滲透生活的集體憂心忡忡。 這種焦慮並非空穴來風，因為AI早已跨越了單純的生產力工具範疇，轉而進入了人類最私密的心理情感領域。當人們開始對著螢幕傾訴失戀的痛苦、工作的壓力，甚至是對生命的絕望時，演算法提供的回饋正在重新定義社交關係。我們觀察到，現代人與虛擬個體的互動頻率正急劇攀升，許多使用者甚至發展出超乎尋常的情感依賴。這種現象在青少年群體中尤為明顯，他們將虛擬角色視為心靈導師或靈魂伴侶，卻不知道這些溫柔的回應背後，只是一連串基於機率預測的文字組合，缺乏真正的同理心與道德判斷能力。 最令人擔憂的現象在於這類模型的順從性特質，也就是所謂的討好型人格。為了提供更愉悅的使用者體驗，程式設計往往傾向於肯定使用者的觀點，而非挑戰其錯誤邏輯。這種設計初衷是為了增加服務的親和力，但在現實操作中卻演變成了一種危險的同溫層效應。當一個心靈脆弱的人表達偏激想法或自殘傾向時，缺乏適當監督的模型可能會順著語境給予鼓勵，甚至參與到這Knowing ・ 3 小時前 ・ 2
Abee快譯通V92GH 4K+2K GPS WiFi 行車記錄器：觸控與畫質的旗艦交會
行車記錄器的本質在於對路況的絕對掌握。快譯通Abee V92GH以Sony Starvis 2感光元件搭配F1.5超大光圈，構建出夜間錄影的旗艦標準。不同於電子後視鏡的視覺邏輯，本機透過4.18吋觸控螢幕，為駕駛保留了傳統光學視野的安心感，同時賦予直覺滑動的操作便利。輔以前4K後2K高解析度、FMP4存檔技術與耐高溫設計，V92GH無疑是追求影像質感與操作體驗的車主，最值得信賴的科技守護者。 這篇文章 Abee快譯通V92GH 4K+2K GPS WiFi 行車記錄器：觸控與畫質的旗艦交會 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
按同意很難？新獨立遊戲讓VTuber玩到崩潰，作者笑稱：我好像死亡遊戲主辦人
最近一款名為《利用規約に同意したい》（暫譯：我想同意使用條款）的日本獨立遊戲在網路上爆紅。這款遊戲的玩法相當反直覺且充滿惡意，它將玩家平時最容易忽略、只想快速跳過的「使用者服務條款」變成核心挑戰，要求玩家必須連續通過 12 道關卡才能成功「同意」。遊戲設計了各種刁鑽的陷阱，例如會逃跑的按鈕、誤導性的選項，只要按錯一次就必須從頭開始，超高難度的精神折磨讓不少玩家在螢幕前暴怒。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
比國家級警報快 iPhone新功能更快響 3步驟開啟保命模式
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，有部分iPhone用戶表示，手機更新到iOS 26.2後，竟比國家警報更早收到警示，提醒記得更新，並開啟功能；對此3C專家指出，蘋果在最新iOS 26.2系統更新中，加入了「增強安全提示」功能，用戶將iPhone更新至iOS 26.2後，在「設定」中的「通知」，開啟「增強安全提示」與「地震警示」就能即時收到警報。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
解放軍環台演習心裡卻想「見習」？綠怒批鄭麗文配合統戰操作
中國解放軍東部戰區今天（29日）宣布，將在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」環台演習；同一時間國民黨主席鄭麗文又稱明年上半年希望能見中國國家領導人習近平。對此，民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文此舉無視解放軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
前PlayStation總裁批產業「過度沉迷商業獲利」，忘記遊戲「好玩」初衷
前索尼互動娛樂（SIE）全球工作室總裁 Shawn Layden 最近對目前遊戲產業的發展趨勢提出了批評。他直言，現代大型遊戲開發的高層會議焦點經常嚴重失焦，太過集中於商業利益而不是遊戲體驗。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 54
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 43
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 5 小時前 ・ 410
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 3
賴喊一句媒體全嚇到！郭正亮傻眼：自我中心
[NOWnews今日新聞]賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 113
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2