神也算不到的走位！Faker差點被無牌位女粉1v1單殺：我無法預判

《英雄聯盟》傳奇選手 Faker（李相赫）近期參與「2025 Red Bull PC Bang Takeover」線下活動與粉絲同樂，卻在其中一場 1 對 1 的蒙多醫生單挑賽中殘血勝利，對方各種神走位閃招，差一點就要輸掉。這位坐擁多座世界冠軍的中路大魔王，對該女粉絲的挑戰居然表示：「我完全無法預判對手的動作」

連 Faker 都無法預測的動作。（圖源：LoL Esports）

Faker 賽後解釋差點輸掉的原因，他表示在單挑過程中「完全無法預判對手的下一步動作…所以躲不開」，甚至還一度詢問對方是不是「鐵牌（Iron 3）」段位的玩家。殊不知該名女粉絲隨後語出驚人，坦言自己其實「連牌位都沒有」，完全是不按牌理出牌的遊戲新手。

這場「亂拳差點打死老師傅」的經典戰役讓網友們笑翻，原來對方操作完全沒有邏輯可言，才導致經驗豐富的 Faker 在預判技能與走位上失準。許多網友笑稱：「不光是 Faker 無法預測，恐怕連那個女粉絲本人也無法預測自己的下一步」、「有點像是魯夫上空島遇上神 艾涅爾」。社群上不少人同感，指出新手玩遊戲往往是：「技能亮了就按」這種毫無章法、全是感情沒有技巧的操作流，反而成為了世界冠軍也束手無策的最強戰術。